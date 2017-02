Dames TTV Lybrae Heerlen winnen cruciaal duel in eredivisie dames.

TTV Lybrae Consultants Heerlen heeft de laatste strohalm gegrepen in de strijd om de landstitel in de eredivisie dames. Tegen de naaste concurrent voor de vierde plek in de reguliere competitie (die recht geeft op deelname aan de play-offs voor die landstitel) werd met 4-2 gewonnen van Scylla. De enige speelster van eigen bodem (Rachel Gerarts) bleef ongeslagen (zelfs na een 0-2 achterstand tegen Van Marwijk) en redde daarmee opnieuw de meubelen voor de thuisploeg (net als twee weken geleden in de derby tegen Westa).

Als telt niet in de topsport. Maar wát als Rachel Gerarts niet geblesseerd was geraakt ná de eerste competitiewedstrijd tegen SKF. Was de strijd om het zo felbegeerde play-offs-ticket dan ook zo zwaar geweest. Ga maar na: na vijf maanden blessureleed maakte Rachel haar rentree in 2017 met één zege in Hilversum en een ongeslagen status tegen Westa en dit weekend tegen Scylla. Gevoegd bij de twee zeges in die eerste wedstrijd tegen SKF scoort zij 7 uit 8. Het antwoord is daarmee eigenlijk al gegeven: de play-offs waren dan vrijwel zeker geweest voor de Heerlense vereniging. Nu blijft het afwachten.

In ieder geval werd zondag dat gedaan wat moest: winnen van concurrent Scylla. Het werd een spannende wedstrijd waarin Zhang Yun sterk opende tegen Marlotte Staps: 3-0. Zhuo Xu was daarna kansloos tegen Kim Vermaas die een uitstekende vorm etaleerde in Heerlen.

De derde partij van de dag was wellicht de meest cruciale. Rachel Gerarts knokte zich knap terug van een 0-2 achterstand tegen Esmee van Marwijk en won uiteindelijk in vijf games. Verlies van deze partij had wellicht het einde betekent van alle aspiraties en het was bewonderenswaardig hoe de jonge Gerarts uiteindelijk met deze druk wist om te gaan.

In de vierde wedstrijd verloor Zhang met 3-0 van Vermaas maar de wedstrijd was spannender dan de gamestanden doen vermoeden. In de eerste game kwam Zhang met 6-2 voor maar pakte Vermaas de game met 9-11. In de tweede toonde Vermaas haar topvorm (4-11) maar in een schitterende derde game kreeg Zhang kansen en gamepoints maar won Vermaas in de verlenging met 16-14.

Rachel Gerarts speelde vervolgens twee ijzersterke games tegen Staps die teveel fouten maakte. In de derde game stoomt Rachel door naar 8-3 maar toen haperde de machine. Via 9-9 won gerarts het uiteindelijk toch: 11-9, en dus een 3-2 voorsprong voor de thuisploeg.

De laatste partij van de dag besliste of TTV Lybrae de zo zwaar benodigde overwinning zou boeken. Zhuo Xu liet geen twijfel bestaan over wie de beste was in haar partij tegen Van Marwijk: 11-2, 11-1 en 11-5 en dus mag TTV Lybrae Heerlen blijven hopen op plaatsing voor de play-offs.

Teammanager René Daniels: “Nog steeds is Scylla de favoriet voor de vierde plek in de reguliere competitie, maar we komen steeds dichterbij. De druk was enorm vandaag, niet winnen zo het einde hebben betekend van onze aspiraties. Knap dat met name Rachel Gerarts zo goed met die druk wist om te gaan. Het team functioneert uitstekend. De maand maart zal duidelijk maken of we kans maken op de play-offs. We hebben het niet in eigen hand maar we zijn op de goede weg”.