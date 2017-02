EHC/Heuts pakt een verdiend punt bij VC Vlissingen.

Theo van Kessel ( EHC/Heuts) |

VC Vlissingen doet voorafgaand aan de wedstrijd tegen EHC/Heuts nog volop mee in de strijd om de tweede plaats. Koploper Blauw Geel’38 lijkt te ver weg, maar Nuenen en Quick staan binnen handbereik. Dan moet de Zeeuwse ploeg wel de mindere serie in 2017 ombuigen. Want ze hebben alleen van Groene Ster gewonnen. Uit de andere potjes werd slechts 1 punt behaald. EHC/Heuts daarentegen heeft na de winterstop al twee overwinningen en een gelijkspel behaald. De ploeg van Meulenberg vertrekt dan ook met het nodige zelfvertrouwen naar Zeeland.

EHC/Heuts overdondert de thuisploeg in de beginfase. Al na vier minuten gaat de bal op de stip en Lars Gulpen weet deze kans te benutten. Op de knollentuin is goed voetballen niet echt goed mogelijk. Maar beide ploegen proberen er het beste van te maken. Het spel van Vlissingen is stroperig en zonder al te veel creativiteit. Veel kansen krijgen de Zeeuwen in de eerste helft dan ook niet. Hetzelfde geldt overigens ook voor EHC/Heuts.

Na de rust een actiever Vlissingen. Dat resulteert al snel in de gelijkmaker van Yves Nyemb. Het lijkt het sein om door te drukken, maar daar slaagt de thuisploeg niet in. Het lukt Vlissingen niet om een echte vuist te maken. EHC/Heuts blijft zichtbaar eenvoudig overeind, al moet er op het zware veld met de krachten gesmeten worden. EHC/Heuts is met een kopbal op de lat nog dicht bij de 1-2. Dat zou dolle pret in de bus hebben opgeleverd. Maar zover komt het niet. Sterker nog: in de slotminuut moet doelman Rik Klyn handelend optreden om een snoeihard schot onschadelijk te nemen. Gelukkig maar, anders had die busrit een eeuwigheid geduurd.

Met gemixte gevoelens verlaat EHC/Heuts Vlissingen. Het gelijke spel is voor beide ploegen een terechte uitslag. Maar met een beetje geluk hadden de jongens ook de drie punten uit Zeeland meegenomen. Wederom behaalt EHC/Heuts een goed resultaat tegen een van de topploegen uit de Hoofdklasse. Maar door verrassende nederlagen van andere ploegen uit het bovenste deel van de ranglijst blijven de ploegen die om degradatie strijden echter angstvallig aanklampen. Er kan zeker nog niet op de lauweren gerust worden.

Maar eerst vieren we Carnaval. We hopen vrijdagavond a.s. veel leden en supporters in onze kantine te mogen begroeten.

