Sylvia speelt gelijk tegen Vaesrade.

redactie van Parkstadactueel |

Enigszins gehavend startte de ploeg van trainer Jordy Jeukens vandaag aan de wedstrijd tegen Vaesrade. Wegens enkele blessures, een schorsing en een vakantie ontbraken enkele spelers tegen het team van Paul Bisschops, waarin men graag revanche wilde nemen voor de onderlinge wedstrijd uit de 1e competitiehelft; een 0-2 voorsprong werd toen in de laatste 10 minuten uit handen gegeven.

Er werd voortvarend van start gegaan. Het baltempo lag direct hoog en de tegenstander werd fel onder druk gezet. Al na enkele minuten leidde dit tot de openingstreffer. Chadny Jeukens werd iets buiten de ‘16’ aangespeeld en krulde de bal met een bekeken schot fraai over de keeper. 1-0!

Het goede spel werd daarna direct voortgezet. Het eerste halfuur van de wedstrijd werd door de thuisploeg gedomineerd. Het was echter teleurstellend dat de verschillende mogelijkheden die werden gecreëerd niet werden omgezet in een ruimere voorsprong. Ook uit een vrije trap randje strafschopgebied, na een 2e gele kaart voor Marvin de Winter van Vaesrade, nog voor rust, kon de score niet worden uitgebreid. Richting het einde van de eerste helft werd het spel slordiger, waardoor ook Vaesrade er zo nu en dan uit kon komen. Na een toegekende vrije trap aan de zijkant van het veld, werd deze door één van de bezoekers scherp ingedraaid. Door iedereen werd de voorzet echter gemist, wat ertoe leidde dat deze onbedoeld via de binnenkant van de 2e paal in het doel rolde. 1-1…wat meteen de laatste actie van de eerste helft bleek.

Na de rust onttrok zich een spelbeeld waarbij de tien van Vaesrade zich flink groepeerde en gokte op een snelle uitbraak, tegen Sylvia dat met een man meer ver vooruit speelde. Het bleek echter moeilijk om door de verdedigende organisatie van Vaesrade heen te breken, en tegelijkertijd kregen de Oranje-zwarten steeds meer moeite met de uitbraken van de gasten. Na slordig uitverdedigen leidde balverlies net buiten het strafschopgebied tot balverlies, waarna Vaesrade-spits Dormans de bal eenvoudig binnen kon schieten; 1-2. Het spel van Sylvia bleef slordig en in een te laag tempo, waardoor het een behoorlijke fase Vaesrade was, dat met een man minder de beste mogelijkheden kreeg om de voorsprong uit te bouwen.

Pas tegen het eind van de wedstrijd lukte het Sylvia om enkele mogelijkheden te creëren. Uiteindelijk was er een penalty nodig om de gelijke stand op het scorebord te krijgen. Na een handsbal in het strafschopgebied legde de scheidsrechter de bal op de stip – waar tijdens de wedstrijd al 2x eerder werd gedacht aan een strafschop voor de thuisploeg, maar herhalingsbeelden helaas niet aanwezig waren – en was het Rick Schmitz die de bal ging nemen. Met een prima ingeschoten bal maakte hij de 2-2!

Met nog enkele minuten te spelen werd geprobeerd nog meer uit de wedstrijd te slepen, echter bleek dit er na het laatste fluitsignaal niet meer in te zitten. Uiteindelijk een terechte puntendeling. Bij Sylvia was men na 90 minuten blij om alsnog een punt aan de wedstrijd over te houden. Maar het niet lukken van de wedstrijd te beslissen in het eerste halfuur liet toch een nare bijsmaak over.

Na de carnavalsonderbreking, volgt er over 2 weken opnieuw een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Passart-VKC.

Foto Lucho Carreno