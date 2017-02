Tim Botzem gewichtheffer van het jaar KSV Helios .

Ton Reijnaerts |

Tim Botzem is door de trainers van KSV Helios Simpelveld uitgeroepen tot gewichtheffer van het jaar 2016. De Helios Hercules kreeg de prijs vanwege zijn bijzondere prestaties in 2016, maar óók voor zijn voorbeeldfuncties, lees zijn instelling en noeste en consequente trainingsarbeid. Ploeggenoot Erwin Rasing overhandigde Tim Botzem de KOLL-JONGEN-wisseltrofee en een medaille. Rasing, de winnaar van vorig jaar, wees erop dat Tim Botzem in de lopende Oberliga competitie heel vaak in de laatste beurt het beslissende verschil heeft gemaakt. Ook bekende Erwin Rasing dat de eretitel voor hem een enorme stimulans was dit seizoen nog beter te presteren. De Simpelveldenaar sprak de hoop uit dat de eretitel ook Tim Botzem inspireert om in 2017 nog beter te presteren. Een zichtbaar trotse Tim Botzem verheelde niet dat hij die uitdaging aangaat.