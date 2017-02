FC Hoensbroek gaat kopje onder in Maastricht.

Ercan Erbas |

RKSV Heer – FC Hoensbroek 1: 1-0(0-0)

Scoreverloop: 63e min. 1-0 Maxime Lümpens

Het had er achteraf heel erg goed uit kunnen zien voor FC Hoensbroek. Nummers 2 en 3 SHH en De Ster deelden de punten en nummer 4 Caesar ging verrassende onderuit tegen het laag geklasseerde RVU. Maar de koploper wist er zelf ook niet dankbaar gebruik van te maken. In Maastricht werd het 1-0 voor Heer. En die nederlaag was absoluut niet nodig geweest.

Al binnen 10 minuten had FC Hoensbroek op voorsprong moeten staan. Maar een foute terugspeelbal van Heer-verdediger Chris Beckers werd door Robert Velraeds in riante positie niet afgestraft. De thuisploeg was nu schijnbaar bij de les en ging ook op zoek naar een doelpunt. Zo leek Maxime Lümpens kansrijk, maar was er vervolgens te weinig ondersteuning van zijn teamgenoten. Niet veel later was Dean Thomissen ook dicht bij de openingstreffer, maar kopte hij slechts naast. Aan de overzijde schreeuwde heel Hoensbroek om een strafschop, toen een Heer-speler op de hakken van Robert Velraeds ging staan. Scheidsrechter Stevens twijfelde even, maar liet vervolgens toch stoïcijns doorspelen.

In de 2e helft waren het de gasten uit Hoensbroek, die stormachtig op zoek gingen naar de 0-1. Zo miste de volley van Randy Quaedackers de nodige kracht, om tot doelpunt gepromoveerd te worden. Niet veel later verzuimde Robert Velraeds zijn ploeg op voorsprong te zetten. Na een prima steekbal van Feddo Mobers vond hij doelman v.d. Bosch op zijn weg. Ook Feddo Mobers dacht de 0-1 op zijn schoen te hebben liggen. Maar ook zijn halve omhaal trof geen doel. Een minuut later was FC Hoensbroek opnieuw niet scherp in de afwerking. Geheel vrijstaand kopte Randy Quaedackers de bal over het Heer-doel. Het bleken uiteindelijk dure missers. Want niet veel later sloeg de thuisploeg genadeloos hard toe. Uit een scherpe tegenstoot was het Maxime Lümpens, die zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zette. Met nog iets meer dan 20 minuten op de klok greep Hoensbroek-coach André in. Met een extra aanvaller bracht hij nog meer aanvallende impulsen binnen de lijnen. Voor Heer ontstond er nu meer ruimte en zo was Dean Thomissen dicht bij de 2-0. Zijn harde pegel werd door Pascal L’Abee maar ternauwernood geblokt. Namens Hoensbroek dacht invaller Brian Vroomen de gelijkmaker binnen te koppen. Maar met de nodige moeite werd zijn inzet nog van de doellijn gehaald. In de eindfase verzuimde RKSV Heer de score nog verder op te vijzelen. Zo kopte Raymond Frijns op de paal en zag Heer-uitblinker van de Klundert zijn stiftje maar rakelings naast gaan.

Heer-trainer Marees was natuurlijk in zijn nopjes met de overwinning. Voor ons zijn dit op dit moment zeer belangrijke punten, om onderin weg te geraken. Hopelijk kunnen wij dit na de carnaval voortzetten.

Roger André van FC Hoensbroek vond, dat er meer ingezeten had voor zijn ploeg. De 1e helft was redelijk gelijk opgaand. Maar in de beginfase van de 2e helft hadden wij het heft in handen en leek een doelpunt een kwestie van tijd. Maar dan moet je de kansen, die je krijgt wel benutten. Vervolgens zijn we bij een omschakelmoment niet bij de les en hebben wij de bal bij ons in het net liggen. We hebben nog alle risico’s genomen om minimaal een punt mee naar huis te nemen. Maar het was ons vandaag niet gegund. Gezien de andere uitslagen van vandaag, hadden wij prima zaken kunnen doen. Nu lekker carnaval vieren, om vervolgens de accu weer op te laden voor de laatste wedstrijden.

Archieffoto Lucho Carreno