Kinderoptocht Sjpasseberg/Heksenberg smakelijk voorproefje voor de komende carnavalsdagen.

Callie Steijaert |

De zondag voorafgaande aan de officiële carnavalsdagen worden in Limburg al een aantal heuse kinderoptochten gehouden, Overigens ter info aangeven dat genoemde carnavalsdagen ook traditioneel aangeduid worden als “De Drie Dolle Dagen”. Dus ook verwijzende naar de toepasselijke vier woorden die beginnen met de letter D. Een bekende kinderoptocht, weliswaar op heel grote schaal is, de jeugdige stoet in Sittard met rond 2000 deelnemers. Maar dan praat men al gauw over een “professionele” insteek. Prima, maar dat wil geenszins zeggen dat ook kleine kinderoptochten in dorpen of wijken niet even leuk zijn om naar te kijken of te beleven. Integendeel zelfs.

Een van genoemde plaats vindende kleinere kinderoptochten, die ieder jaar weer de moeite waard zijn waar plezier aan te beleven is, is ongetwijfeld met stip ook de kinderoptocht in de Heerlense wijk Heksenberg welke wijk van 11 november tot Aswoensdag is omgedoopt tot Sjpasseberg. Zo ook afgelopen zondag 19 februari toen, onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, door de straten van de wijk een fraaie en spontane kinderoptocht trok. Te beschouwen dus als smakelijk voorproefje voor de al eerder omschreven komende carnavalsdagen op 26, 27en 28 februari, met op laatst genoemde datum het einde om 00.00 uur en daarmede recht doende aan Aswoensdag als begin van de vastentijd.

Het was inderdaad, onder aanvoering van jeugdprins Bram l (Boelen) en bijgestaan door grote prins Patrick ll (Meulenberg), een leuk aanzien om deze kleine optocht gade te slaan. Dat deden dan ook heel wat geïnteresseerden langs de route. Dit onder het in Sjpasseberg dit jaar geldende motto: op sjpasseberg sjtroale de sjterre roeët gael en greun. Muziek ontbrak geenszins dank zij de inbreng van harmonie St.Gerardus en Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss, welke laatstgenoemde vereniging zich overigens presenteerde in schitterende nieuwe carnavalsoutfit. Maar ook 60 jarige gymvereniging Fides, groep jeugd & Jongerenwerk Heksenberg en schooljeugd van B.S. Gerardus-Majella (met een fraaie wagen) waren present. Ook individueel trokken jeugdigen, wel of niet vergezeld door pappa, mamma en zelfs opa en oma, mee in het kleurrijke gebeuren.

Na de geslaagde kinderoptocht vond in een heel druk bezochte Sjpashoes (gemeenschapshuis Heksenberg) het traditionele zogenaamde gezellige Sjpeetsjoppe plaats van de ex-prinsen van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Hierbij o.m. ook aanwezig een van Limburgs charmante Damesgarde De Geête van Heerlerheide met hun zaterdagavond uitgeroepen kersverse nieuwe prinses Mariëlle. Kortom, zondag 19 februari vierde in Sjpasseberg de carnavalsbeleving weer hoogtij.

Fotoreportage: Callie Steijaert