De Leeuw toont veerkracht en slaat gat van zeven punten.

Zico Bock/De Leeuw |

Zondagmiddag, kwart over drie. Zowel koploper De Leeuw als achtervolger RKHBS staan op eigen veld op achterstand. Beide ploegen verloren slechts één keer – van elkaar – en het gat bedraagt vier punten. Laatstgenoemde weet de ruststand niet meer om te buigen in een overwinning en gaat op eigen veld onderuit tegen WDZ. In Heerlen wordt het 0-1 voor de ploeg uit Bocholtz. De Leeuw daarentegen toont veerkracht en wint uiteindelijk met 3-1 van Kakertse Boys, waardoor men een gat slaat van zeven punten.

Die overwinning kostte aardig wat moeite, want Kakertse Boys toonde zich een geduchte tegenstander. Eerder dit seizoen won de ploeg van trainer Rob Pierik met overtuigende cijfers. In Landgraaf werd het 0-4. De seizoenen daarvoor bleek ‘De Kakert’ een ware angstgegner voor de Brunssummers en ook nu ging het niet van een leien dakje. De groen-witten toonden in de eerste helft meer vechtlust, wonnen veruit de meeste duels en bleken ook voetballend niet onder te doen voor de koploper. Via een kopbal van Maurice Reinartz komt het dan ook dikverdiend op voorsprong: 0-1. Daarnaast had Danny Hendriks vlak voor rust de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar van dichtbij schoot hij hoog over.

Na rust is alles anders. De Leeuw domineert, waardoor de ploeg van trainer Roger Peeters niets anders rest dan tegenhouden. Lang lijkt dit goed te gaan. Met name door enkele fabelachtige reddingen houdt doelman Nick Berendsen zijn ploeg meermaals op de been en het zelfvertrouwen groeit met elk schot op doel. Wanneer invaller Robin Kleintjens naar de grond wordt gewerkt en de leidsman genoodzaakt is een strafschop toe te kennen, wordt Berendsen vanaf elf meter geklopt. Zico Bock schiet de bal onberispelijk in de hoek, ver buiten het bereik van de Landgraafse goalie: 1-1. Lang lijkt het duel af te stevenen op een gelijkspel. De Leeuw-keeper Nick Frolichs houdt zijn ploeg in de wedstrijd met een katachtige reflex en aan de andere kant lijkt de bal er maar niet in te willen gaan. Vlak voor tijd is het Danny Lammers die de ban breekt en op aangeven van Mack Engbers de bevrijdende 2-1 binnenschiet. Als het tenslotte via Robin Kleintjens ook nog 3-1 wordt, is de ontlading groot bij de thuisploeg. Door het verlies van RKHBS bedraagt het gat namelijk opnieuw zeven punten en lijkt De Leeuw, met nog negen wedstrijden te gaan, af te stevenen op het kampioenschap in de 4e Klasse B.

Foto Jan Lammers