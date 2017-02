RKHBS thuis onderuit tegen WDZ.

John Bothmer |

Na het winnen van de tweede periode afgelopen weekeinde in de uitwedstrijd tegen Kakertse Boys, stond dit weekeinde voor RKHBS het thuisduel tegen laagvlieger WDZ uit het naburige Bochholtz op het programma. Door blessures moesten de verdedigers Tom Romeijn en Thymo Griesenbrock verstek laten gaan bij de thuisploeg, waardoor Mick Schrijnemaekers na lang blessureleed zijn rentree maakte in de hoofdmacht van RKHBS.

Vorige week tegen Kakertse Boys werd dan wel gewonnen, maar het spel was niet al te best. Deze lijn werd in de thuiswedstrijd tegen WDZ doorgetrokken want de thuisploeg startte uiterst zwak aan dit duel. De opbouw werd eenvoudig onderschept door de gasten, en deze lieten daar scherpe counters op volgen, gebruik makend van de geboden ruimte. Na een paar waarschuwingsschoten was het na een kwartier raak. De bal werd diep gespeeld over links, en spits Brasse kwam in balbezit na doorkoppen van zijn collega aanvaller. Hij schudde zijn directe tegenstander van zich af en kon eenvoudig scoren omdat ook de RKHBS doelman twijfelde. Het centrale verdedigingsduo van RKHBS zag hierbij op zijn minst gezegd niet zo goed uit. Wakker geschudt door deze onverwachte achterstand, trokken de mannen van Mike Zwartjes in de aanval. Na ongeveer 25 minuten in de eerste helft gaf Hendrik Jan de Jonge een bal vanaf links hoog voor. Yarin Meessen kopte terug op de inkomende Danny Stoeber die ‚mit vollem Risiko‘ de bal volley nam, en maar net naast de kruising schoot. Even later moest pechvogel Mick Schrijnemaekers het veld geblesseerd verlaten, en kwam Mick Mijnes in de ploeg. Deze werd direct in stelling gebracht door een goede aanval via Steffan Wesche, Hendrik Jan de Jonge, en uiteindelijk Bram Bemelmans, maar Mick raakte de bal niet goed waardoor de doelman van de gasten het resulterende rollertje zo kon oprapen. Eve later was het Hendrik Jan de Jonge die Mick Mijnes vrij voor het doel zette. Hij prikte fraai raak, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. RKHBS bleef nu aandringen, maar WDZ was via de counter gevaarlijk. Vlak voor rust was het weer Brasse die de verdediging van RKHBS te snel af was, maar tot opluchting van de mensen van de Heerlerbaan mikte de aanvaller van WDZ deze bal naast het doel. Het slotakkoord van de eerste helft was weer voor RKHBS. Yarin Meessen kopte een diepe bal door op Bram Bemelmans. Deze ging sterk door over links, en schoot de bal maar net voorlangs, in plaats van af te leggen op de meegekomen Mick Mijnes. Hierdoor gingen beide ploegen met een 0-1 stand aan de thee.

Na rust een zelfde beeld. RKHBS probeerde WDZ vast te zetten op de eigen helft, maar de gasten bleven gevaarlijk omdat RKHBS heel slordig was in de opbouw. De spaarzame kansen die men kreeg werden daarnaast hopeloos verprutst. Tot overmaat van ramp werd Mick Mijnes ook nog uit het veld gestuurd met een directe rode kaart. Aan de zijlijn aan rechterzijde van het veld probeerde hij een afgeslagen bal met de rug naar zijn tegenstander weer richting de helft van WDZ te brengen. Zijn tegenstander glipte onverwacht voorbij en tikte de bal aan. Hierdoor raakte Mick niet de bal, maar zijn tegenstander die tegen de grond ging. Volstrekt onterecht zag de scheidsrechter van dienst hier opzet in, en stuurde Mick Mijnes van het veld. RKHBS bleef drukken en had ook een veldoverwicht, maar tot echte kansen kwam de thuisclub niet meer. Ook een vrije trap aan de rand van de 16 meter na een handsbal, was niet aan de rood-witten besteed, waardoor de wedstrijd eindigde in een nederlaag na 8 overwinningen op rij. Met het carnavalsweekeinde in zicht, gevolgd door een beker / inhaal weekeinde heeft de ploeg van Mike Zwartjes nu drie weken de tijd om de boel weer op de rails te zetten.