Topturnsters Limburg streden om titel Limburgs Kampioen.

redactie van Parkstadactueel |

Afgelopen weekend vond het Limburgs Kampioenschap Turnen voor Dames plaats in Meerssen. Alle niveaus, van het laagste tot en met de top van turnend Limburg kwam in actie op balk, sprong, vloer en brug. Voor een aantal topniveaus vond ook de toestelfinale plaats in dit weekend. In totaal kwamen ruim 350 Limburgse turnsters van zo’n 35 verenigingen in actie. Omdat de KNGU het eisenniveau wat opgekrikt heeft, hebben de dames er extra hard voor moeten werken. Zowel de organiserende vereniging Groot Meerssen als de KNGU spreken over een geslaagd weekend.

Prijswinnaars

De jongste turnsters waren 8 jaar. Er werd geturnd in de categorieën D3 instap tot senior 1e divisie. Er werd hier en daar wel geëxperimenteerd, maar er waren niet echt verrassingen. Nadieh van Pol was de sterkste turnster, ondanks de blessure die ze dit weekend opliep. In de toestelfinales won ze goud op sprong en brug en zilver op vloer en in de meerkamp won ze goud. Van de organiserende vereniging Groot Meerssen wonnen 4 turnsters een medaille met voor Nouri Boumans goud bij de junioren in divisie 4. “Ik voelde me goed vandaag, maar heb ook wel wat foutjes gemaakt, dus dan blijft het toch spannend of het goed genoeg was”, zegt een van oor tot oor stralende Nouri. De namen van alle turnsters die in de prijzen zijn gevallen vindt u in de bijlage, het totaal overzicht vindt u op de site van de KNGU http://zuid.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx.

SV Groot Meerssen

SV Groot Meerssen spreekt van een zeer geslaagd weekend. Zij noemt de prestaties van alle deelneemsters knap en de onderlinge sfeer was goed en sportief. De vereniging is trots op al haar vrijwilligers en dankbaar voor de hulp van alle anderen die dit kampioenschap mede mogelijk hebben gemaakt. De samenwerking met de KNGU verliep soepel en de supporters zijn in groten getale komen aanmoedigen. Ook de KNGU spreekt over een geslaagd weekend omdat blijkt dat het opschroeven van het turnniveau in Limburg langzaam resultaat boekt.