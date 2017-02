Verfilming concert Rammstein bij Vue Kerkrade.

Ton Reijnaerts |

Donderdag 23 maart is in de megabioscoop Vue Kerkrade een spectaculaire verfilming te zien van het Rammstein concert in Parijs. De concertfilm met overweldigend scherp Dolby Atmos geluid is een intense en bijzondere ervaring. Aanvang van de voorstelling is 20:00.

De unieke concertfilm van het Rammstein Paris concert uit 2012 is geregisseerd door Jonas Åkerlund (Black Dog Films). Zijn unieke visie en aanpak zorgen ervoor dat de typische Rammstein sfeer van het concert ook te beleven is in de bioscoop. Bovendien zijn de speciale effecten op het grote doek sensationeel. De track list bestaat o.a. uit bekende nummers zoals: Sonne, Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen en Keine Lust.

Tickets à €12,50 zijn te koop via www.vuecinemas.nl, Vue app of aan de kassa.