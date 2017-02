C.V. De Beeren kiezen Cheyenn 1e als nieuwe jeugdprinses in Beersdal/Heerlen.

Callie Steijaert |

Afgelopen zondag was het weer een meer als gezellige carnavalshappening in narrentempel De Beerensjtal, zoals bekend gelegen aan de Maasstraat in de Heerlense wijk Beersdal. Daar was dan ook alle reden toe, want op het programma van de plaatselijke sympathieke carnavalsvereniging De Beeren stond immers de uitroeping en proclamatie van de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses, welke laatste aanduiding vooralsnog een goed bewaard geheim was. De narrentempel toonde dan ook een kleurrijk aangezicht, wat de echte carnavalsambiance alleen maar deed vergroten.

Daarmede recht doen aan het enthousiasme van alle aanwezige jeugdige carnavalisten. Zij werden hierbij ondersteund door vele ouderen die carnaval een warm hart toedragen. Hieronder ook de bevriende carnavalsvereniging De Jonge Böck uit Heerlen-Noord met hun prinses Amanda en jeugdprins Naylan 1e zijnde (moeder/zoontje) als doorlustige hoogheden. Uiteraard werd, voorafgaande aan de uitroeping, afscheid genomen van jeugdprins Justin (Laurens). Natuurlijk was de dank voor zijn waardige optreden het afgelopen jaar welgemeend. Hij had het dan ook wel enigszins emotionele moeite om zijn prinselijke attributen te moeten afstaan.

Toen de tijd was aangebroken dat de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses zich aan de openbaarheid zou tonen ging de spanning in De Beerenstjal naar grotere hoogte. Na de gebruikelijk aftel countdown sprong verrassend Cheyenn Laurens uit het carnavalsattribuut. Wat bleek? Cheyenn is de dochter van president/secretaris Wiel Laurens en dus is ze ook nog het zusje van de tevoren afgetreden jeugdprins Justin. Geweldig toch. Dit lieten de vele aanwezigen dan ook duidelijk blijken. Uiteraard werd ze “overrompeld” door de felicitaties die haar ten deel vielen.

Saillant detail: Cheyenn is tijdens de carnaval 2006 geboren en is dus vandaag woensdag 22 februari jarig en wordt ze 11 jaar. Proficiat dus. Ze zit op de Frans Postma school en haar hobby ’s zijn: knutselen, voetballen, Gamen, en natuurlijk carnaval vieren, dit heeft ook zij met de paplepel meegekregen. samen met haar moeder en haar twee broertjes maakt ze deel uit van carnavalsgroep D’r Partyslammers. Dit stelt ze nu een jaartje uit. Want een keer jeugdprinses zijn, wil ze voor geen goud missen.

Komende vrijdag zal jeugdprinses Cheyenn 1e met Prins Paul 1e van C.V. De Beeren, samen met de kinderen van de Frans Postma school het schoolcarnaval gaan vieren in de Beerensjtal. Zaterdag 25 februari zal ze om 13.30 uur voorop gaan in de kinderoptocht door de wijk Beersdal en aansluitend vindt het kinderoptochtbal plaats in De Beerensjtal.

Foto’s Callie Steijaert