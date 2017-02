Expo Avant-garde legende Gordon Matta-Clark in Kasteel Wijlre.

Ton Reijnaerts |

In het kunstpaviljoen Hedge House, van Buitenplaats Kasteel Wijlre, is vanaf 11 maart een expositie te bewonderen van zien van Gordon Matta-Clark, een van de grootste avant-garde legendes uit de vorige eeuw.

Gordon Matta-Clark, opgeleid als architect, is bekend door zijn spectaculaire cuttings, splittings en performances in de publieke ruimte. Hij sneed geometrische vormen uit muren, vloeren en plafonds van leegstaande en vervallen gebouwen en zaagde volledige woningen in tweeën. Zowel het uitgebreide vooronderzoek als de uitvoering van zijn werken legde hij samen met bevriende kunstenaars nauwkeurig vast op papier, film en fotografie. Deze documentatie leidde veelal tot op zichzelf staande kunstwerken als collages, foto’s en video’s.

In het Hedgehouse is een bijzondere selectie van veelal niet eerder getoonde collages, persoonlijke objecten, foto’s, tekeningen en videowerken te zien. Het werk van Matta-Clark is een kritiek op de gangbare conventies binnen de architectuur en de beeldende kunst en stelt sociale en stedenbouwkundige vraagstukken aan de orde. Als zogenaamde ‘Anarchitect’ was hij nieuwsgierig naar nieuwe ruimtelijke dimensies en verbond dit aan maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Gastcurator van de tentoonstelling is Hilde Teerlinck

Food

In het Koetshuis vindt gelijktijdig met de tentoonstelling in het Hedge House een reconstructie plaats van het culinaire project FOOD SoHo, New York (1971-1974), inclusief diners en lezingen. Tussen 1971 en 1974 leidden Gordon Matta-Clark samen met Carol Goodden en Tina Girouard FOOD. Dit restaurant ontwikkelde zich al snel tot een creatieve ontmoetingsplek voor belangrijke kunstenaars uit New York en was tegelijkertijd een artistiek project. Zo nodigde Matta-Clark kunstenaars als John Cage en Robert Rauschenberg uit om maaltijden te bereiden (meestal oneetbaar) en hielp Andy Warhol mee met de afwas. De avantgardistische kunstenaarsbeweging van de jaren ’70 organiseerde er tevens performances, voorstellingen en andere artistieke events.

Gedurende het project Cut, Split & Eat vormt de reconstructie van dit tijdelijke restaurant annex ontmoetingsplaats het decor voor diners, publieke lezingen en gesprekken met verzamelaars en oud-collega’s van Gordon Matta-Clark.

Te zien tot en met 2 juli 2017. Voor meer info: www.kasteelwijlre.nl