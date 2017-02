HENK SCHIFFMACHER ONTWERPT OFFICIËLE EREDIVISIE BAL IN KADER VAN 60 JAAR EREDIVISIE.

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Henk Schiffmacher heeft de officiële Eredivisie bal seizoen 2017/18 ontworpen. Het volgende seizoen wordt er in de Eredivisie gespeeld met deze unieke bal, die speciaal is

ontworpen in het kader van het 60-jarig jubileum van de Eredivisie.

Voetbal is van iedereen. Daarom heeft de Eredivisie gekozen voor een echte Hollandse kunstenaar die middenin de samenleving staat. Het betekent een kroon op het werk van Schiffmacher, die op 27 maart van dit jaar – twee dagen na zijn 65e verjaardag – na 40 jaar vakmanschap stopt als tatoeëerder. Henk Schiffmacher: “Dat ik de officiële Eredivisiebal heb mogen ontwerpen is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben een groot voetballiefhebber en heb gedurende mijn loopbaan ook diverse voetballers onder mijn naald gehad. In het ontwerp van de bal heb ik symbolen gebruikt die staan voor kracht en verbinding. Dat is voor mij ook waar de Eredivisie en voetbal voor staat. Ik hoop dat de spelers, clubs en supporters dit zullen herkennen en waarderen. De Eredivisie ontwerpt ieder seizoen in samenwerking met partner Derbystar een nieuwe officiële wedstrijdbal. De unieke jubileum editie draagt de naam ‘Eredivisie Brillant by Henk Schiffmacher’ en rolt voor het eerst tijdens de laatste speelronde van dit seizoen op zondag 14 mei. Krijn van Noordwijk, bekende fotograaf en vriend van Schiffmacher, maakte de bijbehorende portretfoto’s om de unieke bal en zijn geestelijk vader vast te leggen.

Bron en foto Roda JC