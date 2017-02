 Kom vandaag naar Heerlen en laat het Heksetreffe feest losbarsten!!!

Iedereen kent wel het traditionele Oad Wieverbal, waar de dames verkleed gaan als “Oad Wief”, onherkenbaar voor eigen partner en/of vrienden.

Om 00.00 uur gaan de maskers en de pruiken af en vieren zij samen verder.

Al heel wat jaren heeft Heerlen hier een eigen variant op: het Heksetreffe!

Hier gaan de dames als heks op stap en verwijderen zij om 00.00 uur kin, neus en pruik.

Lokale en regionale artiesten zorgen op de woensdag voor carnaval voor een onvergetelijke avond in de binnenstad van Heerlen. Voor velen is het Heksetreffe inmiddels een echte traditie en zelfs hét carnavalsevenement van het jaar. Kom dit jaar dus allemaal op woensdag 22 februari naar Heerlen en laat het Heksetreffe feest losbarsten!!!

De eerste 250 heksen ontvangen een leuke gadget, deze zijn alleen verkrijgbaar bij café Bracke vanaf 19.45! Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. Sinds 2013 is er na afloop van het Heksetreffe de verkiezing van de Heks van het jaar. Deze vindt dit jaar plaats om 00.30 bij de Beerkompanie, aansluitend aan het optreden van Spik en Span. De presentatie is in handen van onze eigen OTTO en samen met zijn MARIE geeft hij tussen de bekendmaking van de nummers 1,2 en 3 een spetterend optreden.

Gedurende de avond worden de 5 mooiste of origineelste heksen geselecteerd door een jury, bestaande uit 3 hele kritische en oplettende heren. Daarna kiest de Stadsprins Ties I uit de geselecteerde heksen DE HEKS VAN HET JAAR!!

De winnaar ontvangt vervolgens de enige echte ‘heksescepter’., en uiteraard een eervolle vermelding op onze website.

Ook dit jaar zijn de verdere prijzen voor de nummers 1 t/m 5 niet mis, wantwie wil er nou geen zontegoed van SunCare Heerlen of een mooie cadeaubon van de Feestwinkel.

Foto’s lucho Carreno