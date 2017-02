Matige prestatie Bekkerveld VR1.

John Janssen |

De wedstrijd Bekkerveld – Nooit Gedacht was voor de kenner een zes punten wedstrijd in positieve zin.

Maar niets was minder waar een bezoekend team dat in de “kelder” van de eerste klasse vertoeft met daar tegen een Bekkerveld wat “slapjes” uit de winterpauze aan de wedstrijd begon.

In een veel te laag baltempo werd er zich nauwelijks een kans gecreëerd laat staan dat men overwicht had daarbij kwam dat Nooit Gedacht enkele kansen kreeg die door voortreffelijk keeperswerk van kelsey Kerner ongedaan werden gemaakt. Het bleef opletten geblazen maar in de tweede helft is het bezoekend team niet echt meer gevaarlijk geweest.

Bij Bekkerveld werden er enkele wissels toegepast maar deze brachten ook niet het gewenste effect men was te gehaast en de tijd was de grootste tegenstander om nog succesvol te kunnen zijn. Een wedstrijd waar veel leermomenten voor spelers en staf aan het daglicht kwamen waar men snel mee aan het werk kan en moet.

Hopelijk heeft het vrije weekend (carnaval) een gunstig effect voor de spelers en begeleiding zodat men op 5 maart aan de volgende “klus “ een uitwedstrijd kan beginnen.

Kort samengevat een wedstrijd die er tussen zit waar niemand mee gerekend had, jammer.

Foto Lucho Carreno