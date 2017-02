John Reinders sr. ontvangt de Poeffel Moeffel.

Onlangs maakten de Aod-Prinse van De Eekheuëre bekend dat John Reinders sr. op carnavalszaterdag 25 februari de Poeffel Moeffel in ontvangst mag nemen. De onderscheiding wordt om 21.00 uur uitgereikt tijdens het Poeffel Moeffel bal, dat dit jaar voor het eerst in Brasserie Heij Heële aan het Pancratiusplein wordt gehouden. Het bal begint om 20.30 uur en DJ Bram Wilders zorgt voor de muziek. Er is gratis entree en zo lang de voorraad strekt ontvangt elke bezoeker een leuke herinnering.

John Reinders is geboren in Heerlen op 16 mei 1940. Tijdens zijn jeugd woonde John op Kasteel Terworm, daarna verkaste hij naar de Parallelweg en vanaf 1970 woont hij op de Eikenderweg boven de kapperszaak Maison John. Kortom, hij is eigenlijk een leven lang Eikendervelder. Op de Eikenderweg runt John nog steeds zijn kapperszaak, al is het alleen maar voor een paar vaste klanten. John kan niet stil zitten en hecht veel waarde aan de sociale contacten.

John is een echte carnavalist. Hij werd in 1977 geïnstalleerd als lid van de Raad van Elf van De Winkbülle. Dat deed hij elf jaar en vervulde bij de Stadsprinsen Frits Pelt, Wim Vencken en John Kengen de functie van adjudant. Met kapitein Frits Pelt maakte John een tocht van de Blauw Sjuut mee. Zoon John was in 1983 Jeugdprins van De Winkbülle.

John sr. droeg ook de ontluikende carnaval in de wijk een warm hart toe, samen met collega middenstanders Aartje Boskeljon, Harrie Meijers en Jos Lammers. Zowel financieel, alsook met raad en daad werden de jeugdige kartrekkers van JCL/De Eekheuëre gesteund. In februari 1991 vierden de Aod-Prinse de eerste Poeffel Moeffel zaterdag. Geld voor fraaie schuitjes was er niet, dus zochten de ‘oudjes’ iets anders. In de kapsalon Maison John creëerde John samen met collega Petro Willems fraaie grijze kapsels! Een lange traditie werd geboren, want tot nu gaan de Aod-Prinse op carnavalszaterdag nog altijd chique in pak, maar mét een of andere ludieke (hoofd)creatie de stad in.

Inmiddels is Eekheuërecarnaval volledig ingebakken in huize Reinders. Zoon John jr. was in 2000 Prins en is inmiddels president. Kleindochter Chelsey was in 2014 Blòmmemeëdje en schoonzoon Joop volgde in 2015 zijn dochter en werd Prins. Verder was John lid van de jubileumcommissies 2 x 11 en 3 x 11. Hij was nauw betrokken bij het realiseren van het grote Poeffel Moeffel standbeeld op de Eikenderweg. Verder was hij jeugdbestuurder van SV Eikenderveld, leider van het 2e elftal en kok op de voetbalkampen voor de jeugd. John was lid en organisator bij diverse spaarclubs, 25 jaar lid van de kookclub Savoir Vivre en supporter van SV Heerlen. Ongeacht wat in het Eikenderveld werd georganiseerd, zoals tentfeesten, braderieën of het grote Poeffel Moeffel feest in 1996, je deed nooit tevergeefs een beroep op zijn organisatorisch talent en zijn enthousiasme.

Kortom, John Reinders sr. Is een geweldige Eikendervelder, die door deze onderscheiding terecht in het zonnetje wordt gezet!

Foto’s Lucho Carreno