Landgraaf -Let op! In verband met de carnaval zijn de openingstijden van ons Burgerhoes beperkt.

Let op! In verband met de carnaval zijn de openingstijden van ons Burgerhoes beperkt.

– Op vrijdag 24 februari sluiten de loketten van het Klant Contact Centrum (KCC) om 12.00 uur.

– Maandag 27 februari en dinsdag 28 februari is het Burgerhoes gesloten. Alleen het loket Burgerlijke Stand in het KCC is op maandag 27 februari geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur, voor geboorte- en overlijdensaangiften. Maak wel gebruik van de ingang aan het Raadhuisplein! Telefonisch is deze balie dan te bereiken onder nummer: 045- 5695 273.

Vanaf woensdag 1 maart gelden voor het KCC weer de normale openingstijden.