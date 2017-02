Sing Streek is dit weekend te zien in het Filmhuis de spiegel.

Sing Streek

Groot-Brittannië, Ierland, 2016 / 106 minuten

Regie: John Carney

Met: Ferdia Walsch-Peelo, Lycy Boynton,, Jack Reynor e.a.

In samenwerking met Poppodium De Nieuwe Nor.

Ierland, tachtiger jaren. Als zijn ouders de kostschool niet meer kunnen betalen, moet de veertienjarige Conor verkassen naar een ruige openbare school in Dublin.

Daar gelden strenge regels en zijn klasgenootjes zijn geen lieverdjes. Thuis doen zijn ouders niets anders dan ruzie maken.

Hij ontsnapt in de muziek, waarvan hij de basis meekrijgt van zijn oudere broer. Als hij de mooie Raphina tegenkomt, is Conor op slag verliefd. Hij vraagt of zij in de videoclip van zijn band wil optreden. Nu zal hij snel moeten handelen om een formatie samen te stellen, want de band waarover hij het heeft om indruk te maken op Raphina, bestaat namelijk nog niet.

Een film vol humor en grappige momenten, en… fijne muziek. (MvH)

****NRC “..aanstekelijk…pakkend….het filmische equivalent van een sterk popalbum”; ****Het Parool “…Nostalgische en romantische ode aan tieneronschuld”.

Vrijdag 24 februari / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 25 februari / 20.00 uur TICKETS

