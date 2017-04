KVC Oranje schiet met scherp.

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

KVC Oranje moest zondag op bezoek in Ulestraten, bij RKUVC. Eerder dit seizoen won oranje-wit de onderlinge confrontatie in Kerkrade met 3-2. Een moeizame zege, die de verwachting gaf dat het ook deze keer een spannende pot zou worden. Het liep totaal anders. De ploeg van trainer Rene Küpper stond op scherp en won met alleszeggende cijfers: 0-9.

In een aantal wedstrijden die de laatste tijd de revue passeerden leek KVC Oranje in de beginfase niet geheel wakker, met als gevolg ook een vroege achterstand. Dat bleek deze keer anders te zijn ingeregeld in de hoofden van de bezoekers uit Bleijerheide. Na twee minuten was het de eerste keer raak. Joey Niesters mocht op links een hoekschop nemen en Mitchel Flecken kopte hard binnen: 0-1. Et zou niet de laatste fraaie voorzet zijn van Joey Niesters, die zich deze zondag van zijn beste kant liet zien.

De 0-1 was een opmaat naar meer, zo zou blijken. Bij de rust was het namelijk al 0-3. Ritchie Vienerius (assist Brian Bovens) en Roy Grissen (met een kopbal in de rebound) tekenden voor die treffers. Tussen de bedrijven door liet KVC Oranje nog een aantal mogelijkheden onbenut. RKUVC had aan de andere kant pech toen Marijn Janssen zijn inzet op de rechter paal zag belanden en Rick Thijssen naast volleerde.

In het tweede bedrijf gingen de bezoekers onverdroten verder. RKUVC bleek niet bij machte de ploeg van Rene Küpper veel in de weg te leggen, laat staan in de problemen te brengen. Trainer Ron Ruigh moest moest met lede ogen aanzien hoe zijn equipe na ruim een uur al op een 0-8 achterstand was gezet. Joey Niesters, Scott Vienerius, diens oudere broer Ritchie (2x) en invaller Niels Lanckohr waren nu trefzeker. De eindstand liet Ritchie Vienerius op het scorebord -die weelde kom je in 5B alleen in Ulestraten tegen- optekenen, na aangeven van Niels Lanckohr: 0-9.

Achteraf bleek het dus een gemakkelijke opgave te zijn geweest voor KVC Oranje, dat komende donderdag het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tegen Eikenderveld speelt. Aanvang aan de Voorterstraat is om 19.30. De tussenstand is 2-2.

Foto’s KVC-Oranje en ®Parkstadactueel/Lucho Carreno