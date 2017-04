Dikverdiende overwinning Geusselt Sport!!!

Mike van der Wardt |

De strohalm voor lijfsbehoud werd de afgelopen weken steeds dikker voor UOW ‘02. Zou er vandaag een vervolg aan de opmars gegeven kunnen worden? Voor Geusselt Sport was het de vraag of men in het spoor kon blijven van koploper FC Hoensbroek.

In de beginfase van het duel was het grote verschil op de ranglijst nauwelijks merkbaar. UOW ’02 had het betere van het spel en kon goed weerstand bieden aan Geusselt Sport. Nadat UOW ’02 aanvaller Ronald Geuskens in kansrijke positie nog over de bal maaide kwam na een kleine 10 minuten UOW ’02 toch op voorsprong. Thomas Kubetchek wist met een schitterende omhaal in de bovenhoek de verdiende 1-0 te scoren. Lang kon UOW ’02 niet genieten van de voorsprong. Binnen 1 minuut stond het weer gelijk. Een diepe bal werd door de UOW ’02 verdediging niet goed ingeschat en door Patrick Crijns langs de UOW ’02 doelman getikt. Hierna bleef UOW ’02 de betere ploeg met de betere kansen die, helaas voor de thuisploeg, niet benut werden. Geusselt Sport creëerde vooral kansen bij diepe ballen en snelle counters. Na 25 minuten werd een Geusselt Sport doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Tot aan de rust wisten beide ploegen niet meer te scoren.

Na de rust van dit leuke schouwspel bleek al snel dat Geusselt Sport orde op zaken had gesteld en begon beter te voetballen. Dit resulteerde in de 55ste minuut in de 1-2 voorsprong voor Geusselt Sport. Geusselt Sport aanvaller Patrick Crijns scoorde via binnenkant paal na een afgemeten voorzet vanaf rechts. UOW ’02 probeerde hierna weer het overwicht van de eerste helft terug te veroveren maar dit lukte niet. De Geusselt Sport spelers zaten er steeds kort op, onderschepten passes en veroverden elke 2de bal. Hierdoor kon de thuisploeg niet in het ritme komen van voor de rust. UOW ’02 speler Tom Peters kreeg nog 2 goede schiet mogelijkheden maar die troffen geen doel. De thuisploeg creëerde weinig uitgespeelde kansen en Geusselt Sport bleef gevaarlijk bij snelle aanvallen. In de 82ste minuut scoorde Rick Sour de 1-3 en gooide hiermee het duel in het slot. Dat even later Patrick Crijns zijn derde doelpunt scoorde en de 1-4 op het scorebord bracht, was nog puur voor de statistieken.

Met deze overwinning blijft Geusselt Sport in het spoor van koploper FC Hoensbroek en door de nederlagen van de directe concurrenten blijft UOW ’02 nog steeds in de running voor lijfsbehoud.

Archieffoto Lucho Carreno