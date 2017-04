Juvat Westendorp laat jeugd Heuvelland swingen: Aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland daverend succes.

redactie van Parkstadactueel |

* acteur, danser en choreograaf, ook wel bekend van Goede tijden, Slechte tijden, So You Think You Can Dance en de film Onze jongens

Op vrijdag 21 april – tijdens de Koningsspelen – was ook de kick-off van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Heuvelland. Met de bus van WML maakte JOGG ambassadeur Juvat Westendorp* een tour langs de vijf Heuvelland gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Eijsden-Margraten. Ongeveer 3.300 kinderen dansten samen met Juvat voor een gezond gewicht. En natuurlijk wilde na afloop iedereen, ook de vaders en moeders, nog even met Juvat op de foto.

On the move

In iedere gemeente werd Juvat verwelkomd door de wethouder. Is Bunde heet wethouder Berry van Rijswijk welkom. Daarna was het tijd om in actie te komen! Juvat wist met zijn dansmove de kinderen allemaal in beweging te krijgen. Jongens en meisjes, groot en klein; de jeugd in het Heuvelland liet zien dat ze goed kunnen springen, swingen en dansen!





DrinkWater!

Er was niet alleen aandacht voor het belang van bewegen, maar ook het water drinken stond centraal. Alle kinderen hebben vandaag een Drinkwater bidon gekregen die de hele dag bij de waterwand van WML met drinkwater gevuld kon worden. Na de Koningsspelen worden deze bidons op de scholen gebruikt om waterdrinken te stimuleren. Zo stelt een aantal scholen een speciale ‘Drink water dag’ in.

Samenwerken aan gezonde omgeving

De komende periode gaat JOGG Heuvelland in gesprek met scholen, peuterspeelzalen, sportclubs en buurtsupers om samen de leefomgeving zo in te richten dat de gezonde keuze weer de meest voor de hand liggende keuze is. Meer aandacht voor voeding en beweging en betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten, zodat jongeren in een gezonde omgeving kunnen opgroeien.

Foto’s: Karel Curvers (meer foto’s zie www.meervandaag.nl)