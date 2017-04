Koninklijke onderscheiding voor de wetenschapper heer Pieter Caljé

redactie van Parkstadactueel |

Afgelopen zaterdag reikte loco-burgemeester Jim Janssen, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit aan de heer Pieter Caljé, tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

Verdiensten: De heer Caljé is sinds 1991 hoofddocent politieke cultuur aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de universiteitsgeschiedenis en de studentencultuur. Tegelijkertijd was hij in de periode 2005-2009 onderwijsdirecteur voor de bacheloropleidingen en coördinator van het onderzoeksproject “De Culturele biografie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1985 – 2014 Vrijwilliger bij en voorzitter van de Stichting Buurtraad Oud-Caberg

1995 – heden Spreker op het terrein van de geschiedenis van Limburg

1998 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG; 3000 leden)

2002 – 2006 Lid van de stuurgroep ‘Culturele biografie’ van de gemeente Maastricht

2003 – heden Initiatiefnemer, medeoprichter en covoorzitter (Nederland) van het Grensschap Lanaken

2006 – heden Vrijwilliger bij het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) district Limburg

2013 Vrijwilliger bij RTV Maastricht, trad in documentaire op als connaisseur va de Maastrichtse geschiedenis

Foto: iStock/Universiteit Maastricht