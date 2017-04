OBS de Speurneus wint Fair Play Cup tijdens Jeugd Sport en Cultuurdag 2017 Landgraaf.

redactie van Parkstadactueel |

Op vrijdag 21 april namen de groepen 7 en 8 van de Landgraafse basisscholen deel aan de jaarlijkse Jeugd Sport en Cultuurdag. Deze werd georganiseerd door The Move Factory op Park Terwaerden.

Een groot aantal verenigingen uit Landgraaf en omstreken lieten de kinderen kennis maken met allerlei vormen van sport, spel en cultuur. Zo konden de kinderen bijvoorbeeld mountainbiken, badmintonnen of voetballen. Maar er was nog meer.

Er werd een workshop beweegtheater door Theater Landraaf gegeven en Jong Nederland Waubach was er om de kinderen middels spellen te laten bewegen. Al met al een zeer geslaagde activiteit. Een jury was gedurende de hele dag aanwezig om te bekijken welke school positief opviel wat betreft sportiviteit en respect naar elkaar en naar anderen.

Ook werd gekeken of er een school was die zich onderscheidde in presentatie, zoals bijvoorbeeld door middel van opvallende kleding of een spandoek.

Aan het einde van de dag werd de winnaar uitgeroepen: op de derde plaats basisschool ’t Valder, de tweede plaats was voor basisschool Wereldwijs en de groepen 7 en 8 van OBS de Speurneus wonnen de Fair Play Cup. Een mooie wisselbeker en een tegoedbon van € 100,–, beschikbaar gesteld door Decathlon. Gefeliciteerd jongens en meisjes van de Speurneus!!!!!

Foto’s OBS de Speurneus