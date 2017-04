PLUS Winnubst-Welten opent compleet vernieuwde supermarkt.

redactie van Parkstadactueel |

Supermarkt PLUS Winnubst-Welten aan De Doom 3 in Welten wordt verbouwd. Niet alleen de uitstraling en aankleding worden tijdens deze verbouwing onder handen genomen, maar ook op het gebied van duurzaamheid zullen forse verbeteringen worden doorgevoerd. De winkel van Bram en Nicole Winnubst is op 24 april 2017 gesloten en gaat op 10 mei 2017 om 9:00 uur, klaar voor de toekomst, feestelijk weer open.

Duurzaamheid

De winkel wordt verbouwd naar de Briljant formule van PLUS. Deze formule van PLUS is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle klanten makkelijker hun boodschappen kunnen doen door een overzichtelijke winkelindeling en een logische en zichtbare presentatie van het assortiment. Ook heeft deze formule een breder assortiment en zullen in de winkel van Bram en Nicole Winnubst na de opening veel vers- en ambachtelijke producten zijn toegevoegd.

Daarnaast gaat duurzaamheid een nog grotere rol spelen. Zo worden de nieuwe koelingen voorzien van dag afdekking waardoor er zo min mogelijk energie verloren gaat. Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van duurzame LED lampen die een stuk zuiniger zijn dan bijvoorbeeld TL-verlichting en de bezorgauto is in het kader van duurzaamheid uitgerust met zonnepanelen welke zorgen voor de koeling van de auto.

De slogan van PLUS “goed eten daar houden we van” zal zich verder vertalen in het uitgebreide assortiment van biologische- en Fairtrade producten. Ondanks dit alles is de klant in de vernieuwde supermarkt ook voor een scherpe prijs aan het juiste adres. Naast nog scherpere aanbiedingen heeft de klant keuze uit een zeer ruim assortiment scherp geprijsde artikelen van het merk OK€, G’woon en het vertrouwde PLUS huismerk.

Lokaal ondernemerschap

De verbouwing betekent niet dat de winkel zijn lokale karakter zal verliezen. Integendeel, het lokaal ondernemerschap is een zeer belangrijke pijler binnen de Briljant formule van PLUS en voor Bram en Nicole Winnubst. Er zullen dus juist meer lokale producten aan het assortiment worden toegevoegd. Hierbij valt te denken aan appels en peren uit het Mergelland, Limburgse vleeswaren en brood van de lokale bakker.

Ook de maatschappelijke functie van de winkel blijft ongewijzigd. Bram en Nicole Winnubst van PLUS Winnubst Welten: “We breiden uit, maar zullen niet inleveren op onze rol in de lokale gemeenschap. Ook na de verbouwing blijven we ons inzetten voor scholen, verenigingen en de kracht van het winkelcentrum in Welten. Naast de nieuwe uitstraling heeft de winkel ook een aantal nieuwe elementen om extra service of inspiratie te bieden. Zo kunnen klanten hun boodschappen online bestellen en in de winkel bij het PLUS Ophaal Punt afhalen.

Feestelijke opening

De verbouwing gaat ongeveer twee weken in beslag nemen. Op woensdag 10 mei, om 9 uur ’s ochtends, gaat de compleet vernieuwde winkel weer open. Iedereen is welkom de nieuwe winkel die dag te komen bekijken. Speciaal voor de kinderen is er op deze woensdag middag een springkussen en een suikerspinnenkraam geregeld.