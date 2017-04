Sylvia houdt stand tegen koploper De Leeuw.

Jordy Jeukens/rksvsylvia |

Sylvia – De Leeuw 2 – 2 (2 – 1)

Gisteren ontving Sylvia koploper De Leeuw op d’r Berg in Landgraaf. Beide teams waren zeer gemotiveerd voor deze wedstrijd. Sylvia bevond zich in een prima flow, met 3 overwinningen zonder tegendoelpunten op rij en daarmee op jacht naar een periodetitel. De Leeuw kon zich bij minimaal een punt vandaag, opmaken voor de kampioenswedstrijd volgende week tegen Zwart-Wit.

De wedstrijd begon in een redelijk hoog tempo. Beide ploegen kozen voor een spelstijl om hun aanvallers snel aan het werk te zetten, waardoor het spel op en neer golfde. In het verlengde van de afgelopen wedstrijden, won Sylvia in de openingsfase een groot deel van zijn duels. In het eerste deel van de eerste helft waren beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar, maar leek Sylvia iets gretiger. Na zo’n 25 minuten resulteerde dit ook in een voorsprong. Na een voorzet vanaf de linkerflank door Falton Tijssen, was het Sander Rutjens die de bal in het strafschopgebied wist klaar te leggen voor Rick Borjans, die op zijn beurt wel raad wist met deze kans; 1-0!

Kort hierna moest Sylvia voor het eerst wisselen, nadat centrale verdediger Brian Nabben de wedstrijd niet kon voortzetten wegens een voetblessure. Rowan Kölker kwam in zijn plaats. Beide ploegen bleven ook in het tweede deel van de 1e helft de aanval zoeken. Uiteindelijk was het De Leeuw dat het net als volgende wist te vinden. Uit een vrije trap vanaf de zijkant, was het uiteindelijk Zico Bock die bij de 2e paal de bal kon binnentikken. Niet veel later leek de spits ook zijn 2e treffer te kunnen maken. Na een overtreding binnen het strafschopgebied, kon de scheidsrechter weinig anders dan de bal op de stip leggen. Bock liet het buitenkansje echter liggen en schoot de bal over.

De ploegen leken met een gelijke stand de rust in te gaan, totdat in de laatste minuten voor de rust Sander Rutjens wederom Rick Borjans door de lucht wist te bereiken, die vervolgens maar al te graag zijn 10e doelpunt van het seizoen binnenknikte en Sylvia weer op voorsprong zette, 2-1!!

Na de rust veranderde het spelbeeld. Na wat omzettingen in de ploeg van De Leeuw, waren het de gasten die in deze helft de overhand kregen. Na een kleine 10 minuten spelen resulteerde dit overwicht in de gelijkmaker, 2-2. Ook in het laatste half uur had De Leeuw het overwicht en creëerde enkele kansen waarmee slordig werd omgesprongen. Sylvia kon zich af en toe aan de druk onttrekken en via snelle tegenstoten wat gevaar stichten. Het ontbrak echter aan de benodigde scherpte in de laatste pass en in de afronding om het de doelman van de gasten nog echt lastig te maken.

Een doelpunt van De Leeuw leek in de laatste fase van de wedstrijd nog in de lucht te hangen, maar de ploeg in het Oranje-Zwart liet zich het punt dat aan de 2-2 overgehouden zou worden niet meer afsnoepen.

De uiteindelijke 2-2-eindstand kan worden gezien als een prima teamprestatie van de ploeg van trainer Jordy Jeukens, die zich tevreden toonde met het gelijkspel, wetende dat op basis van de 2e helft De Leeuw wellicht meer had verdiend. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen de Kakertse Boys, waarin men kan laten zien of er in de slotfase van deze competitie nog daadwerkelijk voor een periodetitel gaat worden gespeeld.

