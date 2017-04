YANNIS ANASTASIOU VERTREKT NA DIT SEIZOEN ALS HOOFDTRAINER VAN RODA JC

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Yannis Anastasiou heeft de clubleiding van Roda JC vandaag laten weten dat hij na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer van de club. De oefenmeester heeft een nieuwe uitdaging gevonden en tekent na dit seizoen voor drie jaar bij het Belgische KV Kortrijk.

Anastasiou werd in juni aangesteld als hoofdtrainer van Roda JC en behaalde tot nog toe 30 punten in 32 wedstrijden. Daarmee is Roda JC momenteel nog volop verwikkeld in de strijd om rechtstreekse handhaving in de Eredivisie.

Yannis Anastasiou: “Voor mij is een driejarig contract bij KV Kortrijk een hele mooie kans Ik heb er goed en lang over nagedacht, maar tegen deze uitdaging kon ik geen ‘nee’ zeggen. Vooralsnog heb ik echter maar één doel en dat is ons met Roda JC rechtstreeks veilig spelen.

Dat is het enige wat voor mij op dit moment telt en daar focus ik me volledig op”. Algemeen Directeur Wim Collard: “Natuurlijk is het een dubbel gevoel. Aan de ene kant gunnen wij Yannis deze stap van harte, aan de andere kant vinden wij het jammer dat hij ons na één jaar alweer verlaat. We wensen hem in ieder geval veel succes bij Kortrijk.”

Foto Roda JC