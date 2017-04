Geslaagde Informatiemarkt West.

redactie van Parkstadactueel |

Op zaterdag 22 april was er in de Auw Noeëdkirch in Kerkrade-West een informatiemarkt. Bewoners konden terecht voor allerlei vragen over de projecten in het kader van West wint aan ruimte.

Diezelfde middag werd de start bouw ingeluid van ’t Westhoes, het nieuwe gemeenschapshuis in West. Tijdens de informatiemarkt waren er allerlei activiteiten voor kinderen en werd een tombola georganiseerd waar leuke prijzen mee te winnen waren.

Foto’s Afdeling communicatie kerkrade