Praat mee over de toekomst van Europa.

Wilt u als inwoner van de Euregio meepraten over de toekomst van Europa? Neem dan deel aan de Europe Calling! Burgertop, op zaterdag 6 mei van 12.15 tot 17.00 uur in het Gouvernement in Maastricht. Tijdens deze dag kunt u samen met uw buren, vrienden en andere medeburgers in gesprek over het Europa voor de komende generaties. De Europe Calling! Burgertop is een initiatief van de Euregio Maas-Rijn, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.

25 jaar geleden werd het Verdrag van Maastricht gesloten; de basis voor het huidige Europa. Tijdens de burgertop komen twee thema’s aan bod:

Wat voor Europa willen we?

Het Europa van de toekomst staat nu ter discussie: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Tijdens de Europe Calling! Burgertop gaat u hierover in debat met elkaar en met politici die aanwezig zijn om te luisteren naar wat er echt speelt. Tijdens de Burgertop zijn Europarlementariërs uit de euregio aanwezig, die de schakel tussen Brussel en de inwoners van de euregio vormen. De perfecte gelegenheid om ieders mening over Europa kenbaar te maken!

Wat voor Euregio willen we?

Wat verwachten we daarvan, wat moet er veranderen, maar ook: welke initiatieven wilt u zelf ondernemen? Daarnaast wordt er teruggeblikt op de zogenaamde regiotafels, die in aanloop naar deze Burgertop zijn georganiseerd. Rond deze tafels zijn burgers uit verschillende steden in de Euregio met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij de toekomst van Europa zien. De inbreng hiervan is gebruikt om deze dag vorm te geven.

Heeft u interesse, kijk dan voor meer informatie, het dagprogramma en aanmelding op de website van Europe Calling »