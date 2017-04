RKHBS wint voor derde keer met vier goals verschil van Berg ‘28.

Eric Roufs |

Na de sof op Paasmaandag tegen GSV ’28 stond vandaag het duel tegen de andere tegenstander met ’28 in de naam op het programma.

Geen onbekende tegenstander want eerder hadden beide clubs elkaar al in het bekertoernooi alsook voor de competitie getroffen; telkens in Valkenburg. In deze eerdere duels was RKHBS eenmaal met 1-5 en eenmaal met 0-4 te sterk voor de zwart-witten.

Hoe zou het vandaag gaan?

Bij de thuisclub een waslijst aan afwezigen; door blessures en bezoekjes aan Duinrel en Utrecht waren er nog twaalf originele da2 speelsters over. Gelukkig heeft de club een goed veterinnenteam dat ons in noodgevallen uithelpt en zo was de selectie toch voldoende op peil om te gaan proberen Berg ’28 voor een derde keer te verslaan.

Opvallende veranderingen in de formatie waren de basisplaatsen voor Patty (voor het eerst sinds december) en voor Kim. Deze meid had haar inzet op vrijdag toegezegd en zou vandaag, zonder enige druk van welke leider dan ook….., gaan proberen om ook op het score formulier te komen.

Zo begon de wedstrijd rond de klok van elf uur onder een waterig zonnetje en al snel werd duidelijk dat RKHBS wederom veel beter was dan de tegenstander maar dat het verdedigende spel van Berg ’28 ons totaal niet ligt. De gasten speelden zeer gegroepeerd en hielden constant 9 dames achter de bal en dan heb je een hoge balcirculatie nodig, accuratesse bij het inspelen van de spitsen en het winnen van duels.

Heb je dit niet in huis dan kun je aanvallen tot je een ons weegt maar is het resultaat nihil. Kim speelde uitstekend als centrale middenvelder maar haar steekpasjes werden keer op keer verkeerd begrepen of simpelweg door een matige balcontrole verkwanselt.

Zo ontspon zich een saai duel waarin een club een poging deed tot het maken van doelpunten en de andere alleen maar tegenhield, zonder ook maar een keer in de buurt van de keeper te komen.

De keepster van RKHBS had in de eerste helft welgeteld EEN balcontact via een terugspeelbal maar veel kansen creëerden de rood-witten nu ook weer niet.

Toen Nathalie ook nog na tien minuten moest uitvallen met een blessure werd het er allemaal niet beter op.

Maar als je altijd en overal op het veld de bal hebt ontstaan er uiteindelijk toch wel wat kansjes. De eerste kon genoteerd worden na 15 minuten toen een vloeiende aanval via Kim en Daniëlle bij Uschi terechtkwam, maar goed uitkomen van de gasten doelvrouw voorkwam een scoringsmogelijkheid.

De uittrap van deze dame was echter niet altijd even goed waardoor Daniëlle de bal na een minuut of 24 kon oppakken en naar het doel stormen; de afronding was hard maar ongecontroleerd en verdween in het zijnet.

Op het half uur dan toch eindelijk de meer dan verdiende voorsprong voor RKHBS toen Kim na een klutssituatie vanaf 16 meter mocht aanleggen; de inzet was niet echt hard, en zeker niet zuiver maar toch was het schot de keeper te machtig en lag het balletje in het net. Zo komt Kim ook op de scorelijst; als dertiende speelster dit seizoen alweer.

Nu ging RKHBS plotseling wel druk zetten en een versnelling hoger voetballen wat drie minuten leidde tot een handsbal in de zestien van een Berg ’28 verdedigster. Scheids Raymond had goed het oog erin en floot voor een strafschop; in de 17e wedstrijd van het seizoen de allereerste!!

Wie zou haar verantwoordelijkheid nemen; was het Uschi, was het Sarah, nee het was uiteindelijk Daniëlle die de bal klaar legde en de bal vervolgens hard en zuiver in de linkerbenedenhoek schoot.

Nog was de koek niet op want het was Daniëlle die na 40 minuten zeer goed reageerde op een corner van Jolanda en de bal hard en hoog direct binnenschoot; doelpunt nummer 15 alweer van deze meid, waarmee ze met een straatlengte voorsprong topscorer van da2 is.

Zo brak de rust aan met een 3-0 voorsprong.

Berg ’28 stond inmiddels nog maar 10 dames op het veld; ivm werkzaamheden moest een dame eerder vertrekken en wissels waren niet voorradig.

Zo kon het kat-en-muis spel in de 2e helft verdergaan; maar helaas zou de 2e helft nog van een beroerder niveau zijn als het eerste bedrijf.

En dat terwijl de 2e helft nog zeer opvallend begon toen Uschi diep gestuurd werd en op de keepster af kon gaan die echter opeens op haar “popo” gevallen was; nu lag de weg naar de goal helemaal open en was het een koud kunstje om de 4-0 aan te tekenen.

4-0 en tegen tien man; je zou zeggen; een klap erop geven en erover heen walsen maar dat viel helaas niet mee.

Het tempo werd nog lager en de muur van Berg ’28 werd een onneembare vesting. Je kunt wel een man meer op het veld hebben maar als je dan tegen een defensie met acht dames aanloopt dan heb je niet zoveel aan dit voordeel.

Zo kabbelde de tweede helft voort in een tempo waarin de tegenstander steeds weer de defensie kon organiseren en was het kijken naar deze wedstrijd minder opwindend als het kijken naar het groeien van gras.

Drie kansjes vielen er nog te noteren; twee maal via een corner en eenmaal via een afstandsknal van Deniece.

Bij de eerste poging lukte het Sharon en Uschi niet de bal in het vijfmeter gebied het laatste zetje te geven, en bij de tweede poging verdween de bal via de knie van een Berg ’28 speelster op de bovenkant van de lat.

Indien dit een doelpunt geweest dan zou dit het derde eigen doelpunt van Berg ’28 geweest zijn tegen RKHBS!!!

Valk voor tijd had de knal van afstand met rechts van Deniece een beter lot verdiend dan het uiteenspatten op de lat maar gescoord werd er niet meer.

Een belangrijk feit mag echter niet onvermeld worden: drie minuten voor tijd mochten de bezoekers een corner nemen en moest de keeper van de thuisploeg zowaar haar handen gebruiken om de bal weg te boksen; na 87 minuten de eerste en ook enige keer dat dit nodig bleek te zijn.

Zo won RKHBS ten derde male met vier goals verschil van de dames uit Valkenburg in een zeer eenzijdig en ronduit saai duel.

Voor een goed en leuk duel heb je nu eenmaal twee teams nodig.

Maar, laat dit zeker geen kritiek zijn naar de zeer sportieve bezoekers. Ze deden wat ze konden en deden hun sportieve plicht met tien man; de clubs die in zulke gevallen niet komen opdagen zijn helaas talrijk. Chapeau voor deze meiden.

Zo bleef RKHBS voor de derde keer op rij zonder tegendoelpunt; won het voor de achtste keer en is een plaats in het “linkerrijtje” definitief.

Voorwaar geen slechte prestatie van deze super leuke meiden!

Volgende week heeft het team een weekje vrij en kunnen de blessures hopelijk wat herstellen zodat de laatste drie duels van het seizoen evenzo succesvol kunnen worden afgesloten.

Foto’s Nathalie van der Kaap