Wandeling MEIBLOESEMTOCHT  van wandelclub JO-NE Vijlen.

Op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei aanstaande organiseert wandelclub JO-NE weer een wandeling in de omgeving van Vijlen.

De startplaats is in het JO-NE gebouw aan het Hopschet 2 in Vijlen waar vanaf 7 uur ingeschreven kan worden. Afhankelijk van de afstand kan men tot 14 uur starten. Voor 17 uur dient men weer terug te zijn bij de startplaats. De afstanden die men kan lopen zijn 6, 10, 12, 18 en 25 km.

Inschrijven kost €. 1,50 per persoon, leden van wandelclubs ontvangen korting en betalen €. 1,10.

Kinderen tot 16 jaar lopen gratis mee.

Onderweg zijn er verschillende rustplaatsen waar men diverse warme en koude gerechtjes zoals vla, broodjes en soep kan kopen tegen schappelijke prijzen. Uiteraard horen daar ook koude en warme dranken bij.

Alle afstanden verlaten het startlokaal en Vijlen in westelijke richting en wandelen door dalen, bossen, over verharde en onverharde wegen, voetpaden en door holle wegen. Genieten kan men van de vele vergezichten en de vakkundig gerestaureerde vakwerkhuizen bekijken. In de routes door dit heuvellandschap komen vanzelfsprekend de nodige hellingen voor.

In het Rotterbos splitst zich de 6 en 10 km van de 12, 18 en 25 km. De 6 en 10 km gaan naar de verzorgingspost in het Beheercentrum van Staatsbosbeheer, terwijl de 12, 18 en 25 km verder wandelen via het Elzetterbos en het Geuldal de verzorgingspost in Epen opzoeken. Hierna maakt de 18 en 25 km een extra lus via het Terzieterdal, met de talrijke vakwerkhuizen, het Bovenste Bosch en Onderste Bosch om dan na het verlaten van de verzorgingspost in Epen samen met de 12 km terug te keren naar het Beheercentrum van het Staatsbosbeheer in het Vijlenerbos.

Na een verdiende rust gaat de 12, 18 en 25 km samen met de 6 km terug naar het startlokaal in Vijlen, terwijl de 25 km nog een ommetje maakt met de 10 km door het Vijlenerbos, richting het Malensbos om dan terug te keren door het Kerperbos naar het startlokaal.

Wij hopen u op een van deze dagen te mogen verwelkomen. Onze vrijwilligers staan er klaar voor

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno