Callie Steijaert |

Actueel nieuws uit Heerlerheide en Heksenberg

2e Uur van de Buurt Heerlerheide

Onlangs, dinsdag 4 april jl., vond in het Corneliushuis, onder organisatie van Schunck bibliotheek Heerlerheide, de eerste introductie plaats van het nieuwe initiatiefproject UUR VAN DE BUURT. Het leuke eerste initiatief mocht zeker geslaagd genoemd worden gezien ook de insteek van het project. Bijzonder leuk was ook de uitreiking van de 1e complimentenduim aan de nieuwe eigenaar van Wierink Optiek Dirk-Jan Kemmerling en een dank complimentenduim voor Frans Wiering voor zijn bijna 32 jarige ondernemerschap op Heerlerheide.

Het 2e Uur van de Buurt wordt volgende week dinsdag 2 mei gehouden in de bibliotheek Gen Goel en wel weer van 10.30 tot 12.00 uur. Gastspreker is dan Kleis Adema (gemeenteraadslid CDA) en zal ook weer de complimentenduim worden uitgereikt. Aan wie? Dat blijft vooralsnog geheim, maar heeft zeker weer een verrassend karakter. Iedereen is welkom natuurlijk.

Heemkundevereniging Heerlerheide Donderdag 25 april jl. vond in de zaal van het Corneliushuis in Heerlerheide een lezing plaats over het vroegere woonwagenkamp in Heksenberg. Om 20.00 uur verzorgde Rob Hendrikx een lezing en dan speciaal over de Sinti families die op het woonwagenkamp in de heide, parallel aan de voet van de mijnsteenberg van voormalige mijnzetel ON.lV verbleven. 71 leden die toen verbleven op het kamp werden afgevoerd naar Auschwitz. Slechts 1 persoon overleefde de deportatie t.w. Setella Steinbach. Het verhaal met beeldmateriaal bracht Rob Hendrikx op begrijpbare en leuke wijze naar het publiek over.

Donderdag 11 mei wordt bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Heemkundevereniging Heerlerheide en Schunck om 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) een filmavond georganiseerd in DC De Vogelsanck. De toegang is gratis. Dit onder de noemer: Gezichten van Heerlerheide. Er zullen in de film veel markante personen te zien zijn evenals verenigingen, schoolklassen, gesloopte gebouwen etc. De inleiding wordt gegeven door Otto Vandeberg. In de pauze is er koffie/thee met iets lekkers.

Lente Festijn Op zaterdag 20 mei a.s. organiseert Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek voor de tweede keer, in gemeenschapshuis Heksenberg, de gehele dag het Lente Festijn Heksenberg/Pronsebroek. Dit in het kader van de sociale cohesie voor de wijk. Dit 2e Festijn wordt ook positief gekenmerkt door de medewerking van RKGV Fides, welke sympathieke vereniging dit jaar 60 jaar bestaat. Het Lente Festijn omhelst drie dagdelen en wel ’s morgens voor de jongeren, ’s middags voor de senioren en vanaf 17.15 uur een huifkartocht met muzikale ondersteuning van korps Edelweiss en aansluitend de reünie van jubilerende Fides ondersteund door het Bergdorf Duo. Overigens houden de jeugdleden van Fides ’s middags ook nog een eigen speurtocht.

De jeugdmorgen heeft als insteek, evenals verleden jaar, een lucratieve spellenmorgen en een karaokeshow. ’s Middags is er een gezellige seniorenmiddag voor de senioren/bejaarden van wijk Heksenberg/Pronsebroek met het Bergdorf Duo en optredens van de bekende Hoensbroekenaar Piet Boonstra, duo De Knoppele en zangeres Marleen Mols. Uiteraard komen we op dit Lente Festijn de komende tijd nog nader terug (foto: Piet Boonstra Hoensbroek).