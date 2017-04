Koningsdag in Kerkrade.

Tijdens de viering van Koningsdag op donderdag 27 april zal Kerkrade weer oranje kleuren. In heel Kerkrade worden tal van evenementen georganiseerd ter ere van de koning.

Zo wordt Koningsdag afgetrapt met een oecumenische dienst in de Sint-Lambertuskerk om 9.45 uur. Na afloop van deze dienst wordt om 10.55 uur onder muzikale begeleiding van de Muziekkapel Vrijwillige Politie District Kerkrade de vlag gehesen bij het Raadhuis op de Markt. In Bleijerheide start Koningsdag met een mis in de Sint Antonius van Padua Kerk. Vervolgens barst Koningsdag in heel Kerkrade los.

In Kerkrade-Centrum vindt van 11.00 uur tot 17.00 uur op de Markt een vrijmarkt plaats en is er een gevarieerd programma met kinderspelen en muziek.

In Kerkrade-West is er om 11.00 uur een muzikale rondgang door de wijk door Fanfare St. Barbara Heilust. Daarna zijn er van 13.00 uur tot 16.30 uur allerlei activiteiten te doen op de nieuwe schuttersweide aan de Industriestraat (o.a. kinderspelen, springkussen, schminken, zweefmolen). Om 20.00 uur vertrekt een lampionnenoptocht vanaf basisschool De Spoorzoeker. In Kerkrade-Noord worden om 18.00 uur fietsen versierd op het Vincent van Goghplein in Haanrade.

In Eygelshoven vertrekt om 11.30 uur een ballonnenoptocht vanaf Scoutinggebouw ’t Kompas. Van 14.00 uur tot 17.00 uur vinden er op het Verenigingsplein bij ’t Kompas (bij slecht weer Socio Project) een spelenparty en uitmarkt plaats. Om 21.00 uur start een lampionnenoptocht (vertrek horecamarkt Terbruggen/Laurastraat), waarna Koningsdag wordt afgesloten met vuurwerk op het terrein van LHC.

Kortom, ook op Koningsdag is er genoeg te beleven in Kerkrade! Een volledig overzicht van de activiteiten op Koningsdag:

Activiteiten Kerkrade Centrum

09.45 uur – Oecumenische Dienst in de St. Lambertuskerk te Kerkrade Centrum, m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en de Muziekkapel Vrijwillige Politie District Kerkrade.

10.55 uur – Vlag hijsen bij het Raadhuis te Kerkrade Centrum, m.m.v. Muziekkapel Vrijwillige Politie District Kerkrade. Aansluitend korte aubade bij het Gemeentehuis.

11.00 uur – Ontvangst gedecoreerden door het Gemeentebestuur in het Gemeentehuis.

11.00 uur – Kindervrijmarkt op het Marktplein (tot 17.00 uur).

11.00 uur – “Foodtasting Fat Baby”, Koreaans & Aziatische snacks en hapjes proeven.

11.30 uur – Kinderspelen op het Marktplein: Gevarieerd programma voor de jeugd in samenwerking met Impuls en Stichting Kinderopvang Kerkrade, tot 17.00 uur. O.a. kinderspelen, dans demonstraties en muziek optredens.

11.30 uur – 13.00 uur “Alles mag op Koningsdag” letterpakkenspel.

11.30 uur – 14.00 uur Fiets/step versieren.

11.30 uur – 16.00 uur Kinder schmiencken en glitter tattoos.

12.00 uur – 12.30 uur “Zumba” workshop in zaal cafe “de Wietsjaf”.

12.30 uur – 13.30 uur Graffiti workshop.

13.00 uur – 13.30 uur “Zumba” workshop in zaal cafe “de Wietsjaf”.

13.00 uur – 16.00 uur “XXL stoepkrijt wedstrijd”.

13.00 uur – 15.00 uur muziek door DJ Riley.

14.00 uur – 14.30 uur “Zumba” workshop in cafe “de Wietsjaf”.

14.00 uur – 15.00 uur Graffiti workshop.

14.00 uur – 16.00 uur “Alles mag op Koningsdag” letterpakkenspel.

16.00 uur – 17.30 uur optreden “Crombacher Musikanten”.

17.30 uur – Afsluiting middagprogramma.

20.00 uur – Traditioneel Oranjeconcert door Harmonie St. Jozef Kaalheide. Locatie Blijde Boodschap Kerk.

Activiteiten Kerkrade West / Spekholzerheide en Gracht

13.00 uur – Diverse attracties op de nieuwe schuttersweide St. Sebastianus, gelegen aan de Industriestraat. Onder andere kinderspelen, oranje vogelschieten, glijbaan, wafels bakken, schminken, demonstraties dans groepen, Limbo dansen, springkussen, zweefmolen, fietsversieren. Einde activiteiten

16.30 uur – Einde activiteiten.

20.00 uur – Lampionnenoptocht door de wijk m.m.v. Harmonie St. Marie Gracht. Start vanaf basisschool De Spoorzoeker. Verzamelen bij de school vanaf 19.45 uur.

Activiteiten Bleijerheide

09.00 uur – H. Mis naar aanleiding van Koningsdag, in de St. Antonius van Padua Kerk te Bleijerheide.

Activiteiten Kaalheide en Heilust

11.00 uur – Muzikale Rondgang door de wijk door Fanfare St. Barbara Heilust.

Activiteiten Haanrade

18.00 uur – Fiets/step versieren op het Vincent van Goghplein m.m.w. van Kruisboogschutterij St. Hubertus en de scouting “Gregor Brokamp”.

Activiteiten Eygelshoven

11.30 uur – Balonnenoptocht (vertrek: Scouting gebouw ’t Kompas (Anselderlaan), einde: Speeltuin Eendracht (Op de Bossen).

14.00 uur t/m 17.00 uur – Spelenparty & Uitmarkt (o.a. een Rodeostier, springkussens, klimmuur en schminken, terras en BBQ). Locatie: Verenigingsplein bij Scoutinggebouw ’t Kompas (bij slecht weer Socio Project)

21.00 uur – Lampionnenoptocht (Verzamelen op de horecamarkt gelegen aan de Terbruggen/Laurastraat). Aansluitend vuurwerk op het LHC terrein aan de Anselderlaan. (Deelname aan de activiteiten is gratis)

Foto afdelingcommunicatie Kerkrade