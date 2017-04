Loving is gebaseerd op een waargebeurd verhaal te zien bij filmhuis de Spiegel

Groot-Brittannië, Verenigde Staten, 2016 /123 minuten

Regie: Jeff NicholsMet:

Ruth Negga, Joel Edgerton, Will Dalton, e.a.

TICKETS

Vrijdag 28 april / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 29 april / 20.00 uur TICKETS

TICKETS

George en Mildred Loving trouwen in 1958 in de staat Virginia in de Verenigde Staten. Een alledaags gegeven zou je denken, ware het niet dat George een blanke man is en Mildred een zwarte vrouw. Een interraciaal huwelijk was in die tijd in Virginia ten strengste verboden. Ze worden gearresteerd en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Wanneer zij de staat Virginia verlaten zal hun straf komen te vervallen. Ze maken van deze mogelijkheid gebruik. Daarna heeft het hen nog negen jaar vechten via rechtszaken gekost om weer terug naar huis te kunnen keren. In 1967 leidde dit verhaal tot een arrest van het Hooggerechtshof “Loving v Virginia” dat het verbod op interraciale huwelijken ophief.

Loving is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film is genomineerd voor vele prijzen, waaronder ook de gouden palm van het Filmfestival in Cannes. Regisseur Jeff Nichols werd in 1978 in Arkansas geboren. Hij volgde filmlessen aan de School of Arts van de University of North Carolina. In 2007 debuteerde hij met het goed ontvangen Shotgun Stories dat hij zelf schreef en regisseerde. Andere films op zijn naam zijn o.a. Take Shelter (2011) Mud (2012) met Matthew McConaughey die meedong naar de Palm D’Or, en Midnight Special (2016). (D.P.)

Prijzen o.a.:

Acadamy Awards 2017 – Genomineerd Oscar – Best Leading Actrice – Ruth Negga,

Golden Globes 2017 – Genomineerd Golden Globe – Best Actor – Joel Edgerton, Best Actrice – Ruth Negga

★★★★ Het Parool – “De film werkt toe naar twee momenten waarop de gezichtsuitdrukking van Negga alles doet waar anderen duizend woorden, een volle orkestbak en de grootste gebaren voor nodig hebben. Ze treft doel: brok in de keel, traan op de wang, diepe zucht. Mooie film.”

★★★★ Algemeen Dagblad – “De titel Loving is prachtig gekozen. Niet alleen gaat de film van regisseur Jeff Nichols over de liefde, maar Loving is ook de achternaam van het echtpaar dat door zijn gevoelens voor elkaar in een jarenlang durend juridisch steekspel belandt.”

★★★★ Volkskrant – “Loving is een prachtig pleidooi voor empathie, zonder dwingende leuzen. Ruth Negga is terecht genomineerd voor een Oscar, maar ook Joel Edgerton is fenomenaal.“

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl