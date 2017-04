MAIKEL VAN KESTEREN MATCHWINNAAR

Met twee fantastische doelpunten in de tweede helft bekroonde Maikel van Kesteren de collectieve teamprestatie van formaat die Groene Ster afgelopen zondag leverde tegen het hoog geklasseerde en lang ongeslagen Halsteren. Door de 2-0 zege staat Groene Ster drie wedstrijden voor het competitieslot op een ‘veilige’ twaalfde plaats. Echter met slechts twee punten voorsprong op de nummers dertien en veertien.

Groene Ster kende tegen Halsteren een sterke start. De Brabanders kropen al in de zesde minuut door het oog van de naald. Roy Janssen bediende Dylan Zwartjes op maat. Zijn voorzet bereikte Roel Schirra die zijn kopbal gestopt zag worden door de uitstekende Halsteren-doelman Ariën Pietersma. Na ruim een kwartier wist de Halsteren-defensie een schot van Maikel van Kesteren op aangeven van Steff de Wit moeizaam tot hoekschop te verwerken. Hierna nam Halsteren even het initiatief, echter dit leverde niet meer dan een tweetal hoekschoppen op. Nadat Groene Ster gevaarlijk werd via een schotpoging van Ricardo Geurts, kreeg Halsteren-spits Chafik Boushaba een enorme kans. Kordaat defensief werk van doelman Willem-Jan Thijssen en verdediger Kevin Werker voorkwam echter een doelpunt voor de bezoekers.

Groene Ster kwam na de pauze opnieuw flitsend uit de startblokken. De tweede helft was amper drie minuten oud toen Ricardo Geurts de mee opgekomen Dylan Zwartjes diep stuurde op de rechtervleugel. Zijn strakke voorzet werd door Maikel van Kesteren bij de tweede paal knap ingekopt: 1-0. Hierna creëerde de bezoekers ruim twintig minuten lang een overwicht met veel balbezit, echter zonder echt gevaarlijk te worden. Ook het inbrengen van Marvin Bedaf, die in de voorbije ontmoetingen de doelpunten voor zijn rekening nam, bood geen soelaas meer voor de geel-zwarten. In het laatste kwartier werd de vrije ruimte achterin bij Halsteren steeds groter wat resulteerde in kansen voor Roel Schirra en Ricardo Geurts. De bevrijdende 2-0 viel in de slotminuten opnieuw via aanvoerder Maikel van Kesteren die vanaf de linkervleugel knap naar binnen draaide, zijn tegenstander passeerde en fraai 2-0 scoorde.

Aanstaande zondag staat de volgende finale op het programma als Groene Ster op bezoek gaat bij DHC in Delft. De Delftenaren sluiten het linkerrijtje van de hoofdklasse B op een achtste plaats.

Groene Ster – Halsteren 2-0 (0-0). 48. Maikel van Kesteren 1-0, 90. Maikel van Kesteren 2-0. Scheidsrechter: L. van Leeuwen (Santpoort).

FotoParkstadactueel/Lucho Carreno

voor meer foto’s http://luchocarreno.nl/2017/04/24/23-04-2017-hkl-b-groene-ster-halsteren/

Bron Groene Ster/Paul Kroes