Marzio Scholten Americana Trio

Stichting Heerlen Jazz presenteert

Datum: donderdag 27 april

Aanvang: 20.30 uur

Entree: €7,50

Gebaseerd rondom composities van zijn nieuwe soloproject “We Never Left Town” (release in 2017) presenteert gitarist Marzio Scholten voor het eerst officieel muziek met een trio. Scholten’s zoektocht naar eenvoud in muziek, zijn liefde voor de gitaar en voor de Amerikaanse volksmuziek (jazz, blues, folk, Americana) zijn de uitgangspunten van deze muziek, waarbij de nadruk ligt op sound en songs. Door de eigenwijze signatuur – zowel in spel als compositie – van Marzio Scholten (o.a. IDENTIKIT), de keuze van het repertoire en het samenspel van dit trio ontstaat er niets anders dan prachtige, aardse en zielvolle muziek.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html