Sporting Heerlen benut kansen niet.

Zondag stond de wedstrijd Sporting Heerlen tegen SHH op het programma en thuisploeg Sporting Heerlen kon de punten heel hard gebruiken. In de beginfase zette Sporting Heerlen flink druk en dat leverde enkele goede kansen op. Zoals in de twaalfde minuut toen Dylano van Dijk alleen op doelman Tim Griep afging maar deze verwerkte het schot tot corner.

Sporting Heerlen kreeg hierna nog enkele kansen maar doelpunten leverde dit niet op. Dit is de laatste tijd het euvel van Sporting Heerlen dat men wel kansen creëert maar ze niet doeltreffend kan afronden. Hierna nam de druk van Sporting Heerlen iets af en het werd een toch wat rommelige wedstrijd met veel ballen die niet aankwamen. In de achtentwintigste minuut trok Sporting Heerlen weer ten aanval en miste weer een vrije kop kans.

Uit de counter die hierop volgde schoot Nicolas Mittchel vanaf de zestien meter op het doel van Sporting Heerlen waar doelman Henk Werink, die iets te ver voor zijn doel stond opgesteld, wel raak en het was 0-1. Sporting Heerlen bleef de rest van de eerste helft aandringen doch echt gevaarlijk werd het niet meer.

Na rust was het eenzelfde spelbeeld. Sporting Heerlen bleef drukken maar kon SHH niet echt in verlegenheid brengen. SHH concentreerde zich op uitvallen en in de achtenzestigste minuut was het bij een van deze uitvallen wel weer raak. Swen Domburg werd van eigen helft gelanceerd en omspeelde enige spelers van Sporting Heerlen en schoot langs keeper Henk Werink de 0-2 binnen.

In blessuretijd scoorde Sammy Sabri nog met een kopbal de 1-2 binnen maar dit was voor Sporting Heerlen te laat om nog een punt minimaal uit de wedstrijd te kunnen halen. Tijdens de wedstrijd liep scheidsrechter Verstappen nog een blessure op maar wist de wedstrijd toch, na behandeling, tot een goed einde te leiden.

Bron Sporting Heerlen

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

