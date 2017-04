Wat vind jij van Europa?

Laat je stem horen en praat mee over de toekomst van Europa tijdens de burgertop op 6 mei in het Gouvernement in Maastricht. Tijdens de dag kun je samen met je buren, vrienden, en andere inwoners van de Euregio in gesprek over het Europa voor de komende generaties.

De Europe Calling! Burgertop is een initiatief van de Euregio Maas-Rijn, De Provincie Limburg, en de Gemeente Maastricht. Het dagprogramma start om 12.15u met koffie en wat lekkers erbij. Het programma eindigt om 17u. Deelname is gratis!

Registreer direct: http://fd9.formdesk.com/provincielimburg/burgertop060517

Lees meer informatie op http://www.europecalling.nl/programma/burgertop/?lang=nl

Foto Europecalling