Algemeen overzicht Koninklijke Onderscheidingen in Limburg in verband met de viering van Koningsdag 2017.

Bij de Algemene Gelegenheid, in verband met de viering van Koningsdag 2017, worden aan 241 verdienstelijke burgers in de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding.

De 241 onderscheidingen zijn toegekend in de volgende categorieën:

– 211 personen Lid in de Orde van Oranje-Nassau**

– 30 personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Enkele gegevens over de afgelopen jaren:

Algemene Gelegenheid 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 262 252 252 238 241 Lid in de Orde van Oranje-Nassau 239 237 221 215 211** Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 22 10 29 21 30 Officier in de Orde van Oranje-Nassau 1 4 2 2 0 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 0 1 0 0 0

** waarvan een persoon Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

