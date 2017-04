Uitnodiging Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen zaterdag 10 juni 2017

Op zaterdag 10 juni 2017 gaan in Meerssen de poorten open van het gemeentehuis voor (aspirant) vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers! Ontdek de vele facetten van het vrijwilligerswerk van nu en de toekomst en ervaar het samenwerken aan toekomstbestendige en krachtige vrijwilligers(organisaties) in Meerssen. Tijdens deze dag staan vier begrippen centraal: ontmoeting, verbinding, inspiratie en waardering!

Programma

We verwelkomen u graag vanaf 11.30 uur op het sfeervolle binnenplein en in het bestuurscentrum van Meerssen. Joost van Alkemade van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zal hier een inspirerende inleiding verzorgen. Daarna kunt u tot 18 uur alle facetten van het vrijwilligerswerk ontdekken.

Ontmoet en maak verbinding met een collega-vrijwilliger(ster)/mantelzorger(ster), laat u informeren op de informatiemarkt, neem deel aan een interessante speeddate over bijvoorbeeld toekomstig vrijwilligerswerk, vrijwilligers/mantelzorgers ondersteuning, financiën en fondsen, gezonde drankjes, de vrijwilligersverzekering en (evenementen) vergunningen. En laat u tussen 14:00 en 16:00 uur inspireren tijdens uiteenlopende workshops!

Rond 16.00 uur zullen we diverse vrijwilligers(organisaties) in het zonnetje zetten en worden er diverse vrijwilligersprijzen uitgereikt! Aansluitend zullen we de dag samen afsluiten met een borrel en een hapje van de barbecue als uiting van waardering voor het vrijwilligerswerk! Om 18:00 uur ronden we de dag gezamenlijk af.

Aanmelden en/of meer informatie?

Wilt u erbij zijn op zaterdag 10 juni? Wenst u meer informatie en/of nadere details over de Samen-Doen! vrijwilligersdag op 10 juni? Raadpleeg dan onze gemeentelijke website www.meerssen.nl (rubriek Zorg & Welzijn -> Samen-Doen! Vrijwilligersdag) of bezoek de Facebook pagina Samen-Doen! vrijwilligersdag Meerssen. U kunt ook contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoon 14 043 of stuur een email aan info@meerssen.nl .

Het team van vrijwilligers dat zich bezighoudt met de voorbereidingen van de Samen-Doen! vrijwilligersdag Meerssen staat te popelen om u te ontmoeten en er samen met u een unieke dag van te maken! Dus heel graag tot ziens op zaterdag 10 juni 2017: Meerssen maken we Samen!