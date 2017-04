KVC Oranje, koploper in 5B, ontvangt dit weekend Abissenbosch.

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Met nog drie speelrondes te gaan is KVC Oranje koploper in 5B. Zeker na de overtuigende 5-2 overwinning op Eikenderveld mag de ploeg van trainer Rene Küpper uitkijken naar een mooi seizoenseinde. Komend weekend nemen de oranje-witten het thuis op tegen Abdissenbosch.

Abdissenbosch is een ploeg die weinig doelpunten incasseert. In 23 wedstrijden moest men even zo vaak de bal uit het eigen net helpen. Eerder dit seizoen, in Abdissenbosch, won KVC Oranje met het kleinst mogelijke verschil, 1-0. Dat was dus een nipte, maar ook verdiende zege. Dat het verschil beperkt bleef tot één treffer, was mede te danken aan Marco Snippe. De goalie van de zwart-witten uit Abdissenbosch maakte veel inzetten van de KVC-aanvallers onschadelijk, deels met heel mooie reddingen.

Met de zege destijds verdedigde KVC Oranje haar koppositie in 5B. In feite is dat nu opnieuw het streven. Zoals gezegd, met nog drie duels te gaan staat de ploeg van trainer Rene Küpper nog steeds op de eerste plek. Als het even kan, wil men daar ook niet meer weg natuurlijk. Iedere voetballer wil nattuurlijk graag kampieon worden, dus ook de mannen van KVC Oranje. Bovendien geeft de eerste plaats recht op directe promotie naar de vierde klasse.

Theoretisch kan KVC Oranje bij een zege op Abdissenbosch reeds kampioen zijn. Dat is aan de orde als daarnaast SV Brunssum punten laat liggen tegen Geulsche Boys. Die kans is natuurlijk heel klein.

Uiteraard wil men bij Abdissenbosch niet aan meewerken aan de titelwensen van KVC Oranje. De mannen van trainer Henk Stawenge hebben trouwens nog een kans om de derde periode te winnen, zij het dat die kans, gezien de achterstand op de leider in die periode, RKBSV, met vijf punten natuurlijk aanzienlijk is. In ieder geval zal men die kans niet zo maar willen laten lopen.