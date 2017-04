De Leeuw klaar voor kampioensduel op zaterdagavond.

Zico Bock/De Leeuw |

VV DE LEEUW – SV ZWART WIT ‘19

ZATERDAG 29 APRIL 2017, 19.30 UUR

SPORTPARK TE BRUNSSUM

Kreten als ‘’Zaterdagavond gaat het los’’ en ‘’Hopelijk komt er veel publiek op de wedstrijd af’’ gonsden afgelopen weken op Sportpark Klingelsberg, de thuishaven van VV De Leeuw uit Brunssum. De club mag zich sinds jaren opmaken voor een kampioenschap en lijkt groots uit te pakken. Zo werd onder andere de thuiswedstrijd tegen Zwart Wit ’19 van zondagmiddag naar zaterdagavond verplaatst.

Vorig seizoen was het al dichtbij promotie, maar moest de ploeg van trainer Rob Pierik, nu het tweede jaar in dienst als hoofdtrainer bij De Leeuw, het in de nacompetitie afleggen tegen Walram, dat vorige week de titel pakte in de 4eKlasse A.

Dit seizoen is alles anders. Vanaf de eerste speelronde gaan de Brunssummers al aan kop in de 4e Klasse B en leek het tot aan de winterstop onaantastbaar. Toch werden er door twee nederlagen en twee gelijke spelen punten verspeeld en zag het RKHBS, de enige concurrent in de race om het kampioenschap, naderen tot vier punten achterstand. Nu, met nog drie wedstrijden te gaan, is dat gat uitgebreid naar zeven punten en kan De Leeuw, bij winst op Zwart Wit ’19, het kampioenschap niet meer ontgaan.

Zo werden dan ook veel voorbereidingen getroffen voor dit duel. Allereerst trachtte men het duel te verplaatsen van zondagmiddag naar zaterdagavond. Toen ook Zwart Wit ’19 hiermee akkoord ging, besloot het bestuur over te gaan op actie en werden cameraploegen uitgenodigd. Tevens werden kampioensshirts besteld en werd de kantine voorzien van voldoende drank. ‘’Nu is het aan de jongens om te laten zien dat alle getroffen voorbereidingen niet voor niets zijn’’, aldus voorzitter Ger Brinkman. Volgens aanvoerder Nick Frolichs gaat dit hoe dan ook lukken: ‘’Zaterdag gaan we het doen. Er heerst veel vertrouwen binnen de groep’’. Ook kan trainer Rob Pierik beschikken over een vrijwel fitte selectie, al was dit de laatste weken wel anders. Alleen Jeffrey Geurts moet het duel aan zich voorbij laten gaan. De clubtopscorer is nog niet hersteld van de enkelblessure die hij vier weken geleden opliep. Toch ziet ook hij het duel van zaterdagavond met veel vertrouwen tegemoet.

Zaterdagavond zal blijken of De Leeuw daadwerkelijk de titel in de 4e Klasse B weet te pakken. De aftrap van deze kampioenswedstijd zal om 19.30 uur plaatsvinden. Vanwege de verwachte drukte raadt de club aan op tijd te komen.

Foto De Leeuw