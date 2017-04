Complete Unknown opent intrigerend film.

Verenigde Staten, 2016 / 91 minuten

Regie: Joshua Marston

Met: Rachel Weisz, Michael Shannon, Michael Chernus e.a.

Maandag 1 mei / 20.00 uur TICKETS

Complete Unknown opent intrigerend. We zien Rachel Weisz met hippiekapsel een kamer bekijken, die ze mogelijk wil huren. We zien Weisz ook als een verpleegster met pruik in een goochelshow in China en in een auto sober voor zich uit staren. Zijn het allemaal dezelfde personages?

Marston zoekt naar een antwoord op de vraag hoe het voelt om helemaal alleen te zijn.

De film begint als een thriller. Op het verjaardagsetentje van Tom neemt zijn collega een nieuwe vriendin mee en Tom schrikt daarvan, want hij kent haar onder een andere naam. Deze vrouw past zich als een kameleon aan haar omgeving aan, waarbij ze telkens een andere identiteit aanneemt.

Tom is heel anders, met beide benen op de grond. Maar hij wil weten hoe het zit, waarom zij ooit verdween en nu plotseling weer opduikt.

Maar dan ontwikkelt de film zich tot een existentieel drama, met de vraag als we zijn hoe we ons voordoen, wie zijn we dan van onszelf? Wie bepaalt nu eigenlijk wie je bent, jijzelf of de ander? (M.v.H.)

https://youtu.be/HhR74Y1uDr8

