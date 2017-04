Klachtenmeldpunt vleermuizen in huis

Elk voorjaar en elke zomer zijn er mensen die vleermuizen in hun huis ontdekken. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) heeft een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen.

In het voorjaar vormen vrouwtjesvleermuizen kraamkolonies waarin de jongen geboren worden. Hoewel een kraamkolonie tot wel honderd dieren kan oplopen, wordt per vrouwtje doorgaans maar één jong per jaar geboren. Voor bewoners is het meestal een angstige gedachte dat er zo een groot aantal dieren uit hun huis komt vliegen. De reactie dat de vleermuizen moeten verdwijnen, is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk. Het is zeer onverstandig om zelf in te grijpen. De overlast wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Het meldpunt is overigens niet bedoeld om een door de tuin vliegende vleermuis te melden.

Heeft u overlast van vleermuizen of verzwakte vleermuizen in huis of tuin? Kijk dan bij wat u kunt doen bij de Veelgestelde vragen.

Foto afdeling communicatie Landgraaf