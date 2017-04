Muziekcafé met Daithi Rua (IRL)

Muziekcafé op dinsdag

Met Daithi Rua (IRL)

Datum: dinsdag 2 mei

Aanvang: 20.30 uur

Entree: €9

Knipkaartvoorstelling

De Ierse singer-songwriter Daithi Rua zit inmiddels al meer dan 25 jaar in het vak en heeft een veelheid van prachtige songs op zijn naam staan. In 2015 is er ter ere van zijn jubileum een album uitgebracht waarop 30 van zijn naaste collega’s een nummer van hem op de plaat hebben gezet. De muziek van deze in Gent wonende Ier wordt beïnvloed door Americana, Folk en zelfs Jazz.

De Ierse singer-songwriter Luka Bloom zei over Daithi: “To be a bogman is a blessing. To write songs is a gift. Daithi Rua is both blessed and gifted”.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html