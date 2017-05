Bezoek het NAVO-hoofdkwartier op 31 mei 2017.

Op woensdag 31 mei 2017 kunt u het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum bezoeken.

De NAVO organiseert dan een aantal rondritten per bus over de basis. In totaal zijn er zes busritten gepland, tussen 15 en 17.30 uur. Iedereen mag mee! Wel moet u zich vooraf inschrijven voor een busrit. Dat kan vanaf maandag 1 mei in het gemeentehuis.

In 2017 viert de NAVO feest. Dit jaar is het namelijk precies 50 jaar geleden dat het hoofdkwartier in Brunssum werd geopend. ‘AFCENT’, heette het hoofdkwartier toen. Inmiddels is de naam gewijzigd in JFC Headquarters Brunssum.

Op woensdag 31 mei wordt de 50e verjaardag van de NAVO in Brunssum groots gevierd (zie programma). Onderdeel van deze feestdag is een bezoek aan de NAVO-basis, in de voormalige staatsmijn Hendrik.

De NAVO-basis in Brunssum was voor het laatst in 2000 voor publiek toegankelijk.

Het programma

Elk (bus)bezoek duurt ongeveer vijf kwartier. Het programma begint met een ontvangst in de Brikke Oave. Daar wordt uitleg gegeven over de geschiedenis, de missie en de taken van JFC Headquarters. Vervolgens staat er op het Lindeplein een bus gereed die u naar de NAVO-basis brengt. Tijdens de rit over de basis zal een Nederlandstalige gids tekst en uitleg geven. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om tijdens de rondrit uit te stappen.

Na afloop van de rondrit brengt de bus u weer terug naar het Lindeplein. Uiteraard is deelname gratis.

Veiligheidscontroles

Deelnemers aan de rondrit dienen rekening te houden met diverse veiligheidsmaatregelen. Zo is vooraf inschrijven voor de rondritten gewenst. Tijdens de ontvangst in de Brikke Oave dient u zich te kunnen legitimeren. Ook is het mogelijk dat u, voor u instapt in de bus, te maken krijgt met aanvullende controles.

Zo tekent u in

Wilt u op woensdag 31 mei graag een kijkje nemen in het NAVO-hoofdkwartier? In de gemeentewinkel aan het Lindeplein liggen lijsten klaar waarop u kunt intekenen. Een volle lijst betekent een volle bus, dus ben er snel bij!

Let op: intekenen kan alleen persoonlijk in de gemeentewinkel, dus niet via de website of telefonisch. U mag maximaal 5 namen intekenen op de lijst. Zorg ervoor dat de namen overeenkomen met de namen op de legitimatiebewijzen die op 31 mei op aanvraag getoond moeten kunnen worden.

U kunt intekenen in het gemeentehuis op maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17 uur. Op donderdag is dat van 08.30 tot 19 uur. Op vrijdag kunt u terecht in de gemeentewinkel van 08.30 tot 12.30 uur.