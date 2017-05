Bijzonder initiatief werkgelegenheid Limburgers met migratieachtergrond PPM Banenmarkt

redactie van Parkstadactueel |

Op donderdag 18 mei aanstaande vindt in De Hanenhof in Geleen een bijzondere Banenmarkt plaats. Bezoekers zijn leden van de achterban van het Provinciaal Platform Minderheden Limburg (PPM) en de werkgevers weten dat zij deze dag vooral Limburgers met een migratieachtergrond kunnen verwachten.

Reden voor dit opvallende initiatief is het gegeven dat Limburgers met een niet Westerse achternaam moeite hebben om een baan te vinden. Zij wonen sinds hun geboorte in Limburg, hebben vaak een diploma behaald en spreken goed Nederlands. Toch krijgen zij vrijwel geen uitnodigingen naar aanleiding van hun sollicitatiebrieven. Volgens velen komt dat omdat er een buitenlandse naam onder de sollicitatiebrief staat.

Veilig

PPM organiseert de gratis Banenmarkt waarbij de werkgevers weten dat vooral werkzoekende met een migratieachtergrond worden bereikt. Hierdoor weten de werkzoekenden dat deze bedrijven en organisaties op zoek zijn naar deze bijzondere doelgroep. De werkzoekenden kunnen dus met een veilig gevoel en zonder angst voor onterechte afwijzing naar de PPM Banenmarkt komen.

Deze editie van de PPM Banenmarkt is gericht op Zuid Limburg, in oktober volgt er nog een voor de regio’s Midden- en Noord-Limburg.

De eerste PPM Banenmarkt in 2016 was een groot succes. PPM bestuurslid Bouchaib Saadane is verantwoordelijk voor dit opvallende initiatief; “Er zijn nog steeds een aantal goede redenen voor deze PPM Banenmarkt. Mensen die langer aan de kant staan en dan een baan krijgen blijken in de praktijk vaak goede en trouwe medewerkers te zijn. Wellicht omdat men blij is met een geboden kans.

Wij willen de Limburgse werkzoekenden met een niet-Westerse achtergrond direct in contact te brengen met werkgevers die echt om mensen staan te springen. Vorig jaar hebben we gezien dat er bij diverse bezoekers sprake is van een match!”, aldus Saadane.

Aanbod

Tijdens de PPM Banenmarkt zijn een aantal werkgevers aanwezig, waaronder ook een aantal uitzendbureaus. Achter de stand van de politie staat dit jaar Soufiane Elouali die vorig jaar nog zelf bezoeker was van de Banenmarkt. Hij vond bij de politie een geschikte plek voor zijn afstudeeropdracht.

De Vrijwilligerscentrale is present om de verbinding tussen vrijwilligerswerk en een betaalde baan te benadrukken. Belangrijk is ook de aanwezigheid en betrokkenheid van het UWV.

PPM zorgt dankzij haar netwerk dat grote aantallen Limburgse werkzoekenden met een migratieachtergrond naar de Banenmarkt komen. De PPM Banenmarkt vindt plaats op donderdag 18 mei aanstaande van 11.00 tot 14.00 uur in De Hanenhof, Herenhof 2 in Geleen.

Naast directe banen is tijdens de PPM Banenbeurs ook informatie verkrijgbaar over

het vinden van vast werk via uitzendbureaus, mensen met een uitkering die een eigen zaak willen beginnen, werken in het buitenland, stageplekken en opleidingen.

De toegang is gratis.