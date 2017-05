FC HOENSBROEK WINT EENVOUDIG VAN SPORTING HEERLEN

Ercan Erbas |

Datum: Zondag 30 april 2017

FC Hoensbroek 1 – Sporting Heerlen 1: 2-0(2-0)

Scoreverloop: 13e min. 1-0 Glenn Biesmans en 39e min. 2-0 Swen Cornelissen.

FC Hoensbroek kende op deze laatste aprildag van 2017 geen moeilijke middag. De derby tegen stadgenoot Sporting Heerlen werd eenvoudig gewonnen. Omdat naaste concurrent Geusselt Sport ook wist te winnen, konden de champagneflessen nog niet ontkurkt worden.

De in degradatienood verkerende gastenploeg moest noodgedwongen zwaar gehavend aan de aftrap verschijnen. Wegens schorsingen, vakanties en blessures moest de ploeg van het trainersduo Rinkens en van Tussenbroek zelfs een beroep doen op oudgediende Gerald Scheeren. De 39-jarige verdediger deed er alles aan, maar kon uiteindelijk ook niet voorkomen, dat zijn ploeg uiteindelijk een kansloze missie tegemoet ging. Tot overmaat van ramp moest aanvoerder Wesley van Dijk na ruim een half uur spelen met een fikse blessure het veld verlaten.

Ondertussen stond FC Hoensbroek al op een comfortabele 2-0 voorsprong. Binnen het kwartier was het Glenn Biesmans, die in de rebound voor de 1-0 zorgde. Vlak voor de thee was het Swen Cornelissen, die na een prima solo met een droge knal voor de 2-0 zorgde. Tussendoor verzuimde de thuisploeg de score verder op te vijzelen. Zo zag Randy Quaedackers zijn kopbal op de dwarsligger belanden en verzuimde Remco Theunissen diezelfde Quaedackers op maat te bedienen, die anders voor de 3-0 had kunnen zorgen. Aan de overzijde hoefde Hoensbroek-doelman Kay van Eijk maar 1 keer echt corrigerend op te treden op een harde vrije trap van Wesley van Dijk. Ook kwam diezelfde van Eijk goed weg bij een luchtduel met wederom van Dijk. De bal had zomaar op de stip kunnen gaan, maar scheidsechter Peeters uit Kronenberg liet stoïcijns doorspelen.

Ook in de beginfase van de 2e helft had FC Hoensbroek de wedstrijd in een vroeg stadium kunnen beslissen. Zo zag Randy Quaedackers zijn schot uit de draai prima gekeerd worden door de talentvolle Sporting Heerlen-goalie Henk Werink. Ook redde hij uitstekend op een vrije trap van Glenn Biesmans. Namens Hoensbroek waren ook nog Remco Theunissen en Randy Quaedackers dicht bij een doelpunt, maar beiden hadden vandaag het geluk niet echt aan hun zijde. Zo bleef de gastenploeg nog enigszins in de wedstrijd. Met nog iets minder dan een kwartier op de klok had Sporting Heerlen zomaar terug in de wedstrijd kunnen komen. Het was invaller Diego Gommans, die zijn inzet maar rakelings naast zag gaan en een minuut later met het hoofd net iets te hoog mikte.

Hierna viel er amper nog iets te beleven en was het wachten op het eindsignaal van scheidsrechter Peeters. Inmiddels werd duidelijk, dat ook Geusselt Sport met 3-1 gewonnen had van Eijsden en dat het kampioenschap nog geen feit is.

Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan wacht wederom in een thuiswedstrijd het lastige SHH uit Herten.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock