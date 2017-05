KVC Oranje ligt op koers.

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Dankzij een 3-1 thuisoverwinning tegen SV Abissenbosch blijft KVC Oranje op koers om de titel in de vijfde klasse B binnen te slepen. Met nog twee duels te gaan heeft de ploeg van trainer Rene Küpper maximaal één overwinning nodig om de champagneflessen te kunnen ontkurken.

Tegen Abdissenbosch schoot KVC Oranje als een komeet uit de startblokken. Met name gold dat ook voor de pas 17-jarige Niels Lanckohr. Hj snelde op rechts een tegenstander voorbij en leverde een voorzet op maat af, die door Ritchie Vienerius op waarde werd geschat. Doelman Marco Snippe van de bezoekers, niet de eerste de beste, had het nakijken: 1-0.

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Een persoonlijke fout in de KVC-defensie van Falco Didderen was daar debet aan. Jordy Matner van Abissenbosch profiteerde feilloos met een bekeken schot langs KVC-keeper Lars van der Weide: 1-1. Diezelfde Lars van der Weide behoedde de thuisclub één minuut later van een achterstand, toen hij een inzet van dichtbij van Tristan Hendrix, hij is 16 lentes jong, onschadelijk maakte.

KVC Oranje leek nu wakker geschrokken, want even later was er weer een voorsprong. En opnieuw gaf Niels Lanckohr de assist. In dit geval werd hij daartoe in de gelegenheid gesteld door een schitterende dieptepass van Brian Bovens. Ritchie Vienerius zorgde wederom voor de afronding, Marco Snippe kansloos latend: 2-1. Dat was tevens de ruststand.

Zo’n tien minuten na de hervatting was het opnieuw raak voor KVC Oranje. Joey Niesters leverde vanaf rechts met zijn linker een indraaiende hoekschop af, Ritchie Vienerius werkte de bal met lijf en leden tegen de tweede paal, daarmee een hattrick mislopend, en in de rebound werkte Falco Didderen het speeltuig tegen de netten. Didderen kon opgelucht ademhalen, want met die treffer had hij zijn eerdere fout goedgemaakt: 3-1.

Even later was de thuisclub dicht bij de 4-1, maar nu toonde doelman Marco Snippe zijn klasse door een inzet van Brian Bovens uit de linker bovenhoek te tikken. Langzaam maar zeker kabbelde de wedstrijd naar het einde, hoewel Mathijs Engels nog tot twee keer toe bij een doelpunt voor Abdissenbosch was. Beide keren stuitte hij echter op een bekwaam opererende Lars van der Weide.

Komende zondag (14,30) gaat KVC Oranje op bezoek bij RKSVB in Ubachsberg. Bij een zege is men kampioen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

klik hier voor de volledige reportage http://luchocarreno.nl/2017/05/01/30-04-2017-5e-kl-b-kvc-oranje-sv-abdissenboch/