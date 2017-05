Langer, veiliger en gezonder thuis, ook in Heerlerheide

Donderdag 4 mei is er informatie van een logopediste en de wijkverpleegkundige van Meander in de grote zaal beneden van het Corneliushuis. Iedereen is van 14.00 tot 16.00 uur hier welkom. De ingang is tegenover de Plus en de lift is (weer) beschikbaar. Er is gratis lekkernij, maar kopje koffie of thee moet zelf gekocht worden. De middag wordt afgesloten met een rolstoel/rollater dansen. Team Meander Thuiszorg Heerlerheide is er ook voor ú.