De Leeuw wint en kroont zichzelf kampioen.

´´Fantastisch om het in deze ambiance af te maken´´, zo luidden de woorden van Zico Bock na afloop tegen een verslaggever van Dagblad de Limburger. Door de 3-2 zege op Zwart Wit ’19 wist De Leeuw zich tot kampioen te kronen in de 4e Klasse B. Een laat doelpunt van Mathijs Peters, kind van de club, deed Sportpark Klingelsberg trillen op zijn grondvesten.

De supporters die in groten getale op dit kampioensduel afkwamen, zagen dat de spelers onder prachtig rood-wit gekleurd vuurwerk werden ontvangen. Voor De Leeuw telde echter één ding en dat was de winst. Toch was in de openingsfase duidelijk zichtbaar dat de thuisploeg moeite had om haar zenuwen in bedwang te houden. Zo werd er veel balverlies geleden en kwamen beide ploegen moeizaam in hun spel. Het eerste wapenfeit was een afstandsschot van Robin Kleintjens dat door Zwart Wit-doelman Rick Janssen kon worden gekeerd. Bij de tweede mogelijkheid was het wel raak. Tom van Vugt bediende met een fantastische voorzet vanaf links Zico Bock, die op zijn beurt zich los wist te maken van zijn directe tegenstander en de bal achter de weifelende Janssen kon koppen: 1-0. Lang kon De Leeuw niet van de voorsprong genieten, want in de 20e minuut was het Zwart Wit-aanvoerder Christian Meertens die de bal bij de eerste paal achter De Leeuw-goalie Nick Frolichs schoot.

Toch wist De Leeuw nog in de eerste helft opnieuw op voorsprong te komen. Na een half uur spelen was het wederom Zico Bock die een ingestuurde hoekschop met enig fortuin tot doelpunt verwerkte en hiermee zijn ploeg voor de tweede maal op voorsprong bracht. Hierna nam de ploeg van trainer Rob Pierik het heft in handen en was het dichtbij een derde treffer. Zo was het eerst Bock die na een splijtende pass van Danny Lammers op doelman Janssen stuitte, gevolgd door twee mogelijkheden voor Mathijs Peters. Ook Robin Kleintjens was dichtbij een treffer, maar ook nu was het Janssen die in de weg lag. Aan de andere kant kon een kopbal van Rick Eykenboom op de doellijn gekeerd worden door Edwin van Well.

Daar waar De Leeuw in de eerste helft op zoek ging naar de derde treffer, was het Zwart Wit dat in de tweede helft het betere van het spel had. De gelijkmaker hing in de lucht en in de 70e minuut was het dan ook Christian Meertens die voor de tweede keer de bal achter Frolichs schoot: 2-2. Uiteindelijk was het De Leeuw dat aan het langste eind trok. Tien minuten voor tijd kon Janssen een schot van Jordi Vroomen niet goed verwerken en was het Mathijs Peters die de bal het laatste zetje gaf: 3-2. Hiermee bezorgde de vleugelspeler zijn ploeg de overwinning en dus het kampioenschap. Toen scheidsrechter Winckens het eindsignaal liet klinken, was de ontlading groot, vlogen spelers en supporters elkaar in de armen en ging trainer Rob Pierik op de schouders. Uiteindelijk zou het nog lang onrustig blijven in Brunssum en zien we De Leeuw volgend seizoen acteren in de 3e Klasse.

